Fútbol
Yael Ballesteros, una zurda de terciopelo para el Extremadura
El club azulgrana firma al medio centro madrileño que llega del Alcorcón, de Primera Federación, y que brilló antes en el Cacereño
El Extremadura de Primera Federación va tomando forma. El club azulgrana anunció a inicios de esta semana la llegada de Yael Ballesteros, que se convierte en el segundo fichaje del club para su nuevo proyecto en superior categoría.
Yael Ballesteros es un medio centro madrileño, de 28 años, que es conocido en Extremadura. Hace cinco temporadas pasó por el Príncipe Felipe de Cáceres, donde firmó una campaña sobresaliente con el Cacereño, marcando cuatro goles y dejando a ver una pierna zurda de superior categoría.
El futbolista de Leganés aterriza en el Francisco de la Hera mucho más curtido y tras militar las dos últimas campañas en el Alcorcón de Primera Federación, asentándose en la categoría.
Hablamos de un medio centro de gran control de juego, un magnífico pie, una capacidad sublime para el balón parado y un futbolista capaz de jugar de seis y de ocho en la parcela ancha del terreno de juego.
Su llegada complementa un centro del campo de mucho control que unirá a Yael con Luis Nicolás y Marco Manchón, además de la fuerza sobrenatural de Gio Zarfino.
Se trata del segundo fichaje del Extremadura en lo que va de temporada tras el anunciado anteriormente con el delantero Iker Burgos. Se espera que en los próximos días puedan llegar más fichajes.
Campaña de abonos
A gran ritmo ha comenzado la venta de abonos para ver al Extremadura en Primera Federación. Cientos de aficionados hacían cola ya este lunes para sacar el abono azulgrana en el primer día de la campaña llamada ‘nEXT level’.
El Extremadura ha apostado por precios asequibles y la gente quiere reservar los mejores asientos disponibles. Hay que especificar que en el Francisco de la Hera, las zonas de Tribuna y Preferencia están ya muy repletas de socios y sólo quedan zonas sueltas que la gente quiere aprovechar. Este año se espera también una gran afluencia de público en los fondos.
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