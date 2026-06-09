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Alfonso Liceras, tercer fichaje del Extremadura

El guardameta malagueño regresa a la región, en este caso al Francisco de la Hera, tras una gran temporada en Estepona

Alfonso Liceras durante su etapa en el Estepona.

Alfonso Liceras durante su etapa en el Estepona. / CD Estepona

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El Extremadura ya tiene a su tercer fichaje con Alfonso Liceras, guardameta de 25 años, natural de Málaga, que llega al Francisco de la Hera tras haber realizado una temporada sobresaliente con el Estepona, equipo con el que logró una permanencia heroica en el playout ante el Real Madrid C.

El fichaje de Liceras era un secreto a voces. El Extremadura ya lo venía observando durante el campeonato regular y, justo contra los azulgranas, el arquero hizo un partido mayúsculo en Estepona.

Para Liceras, la región no es territorio desconocido. Alfonso ya estuvo antes en el Cacereño hace ahora cuatro temporadas, justo cuando era sub-23. En aquel año mantuvo una gran competencia con Iván Moreno y ya se la atisbaba mucho margen de crecimiento bajo la portería.

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Con Alfonso Liceras, el Extremadura cierra el cupo de porteros con ficha senior, ya que hace unos días anunció la renovación de David Robador. El club azulgrana quiere completar la portería con un tercer portero sub23.

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