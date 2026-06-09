El Diocesano saldrá en la Primera División Extremeña

El Diocesano ha zanjado las dudas generadas en los últimos días sobre su futuro deportivo y ha confirmado que la próxima temporada competirá en Primera División Extremeña. La incertidumbre había surgido después de su descenso desde el grupo extremeño de Tercera Federación, pero la entidad cacereña ha trasladado un mensaje de firmeza y continuidad para afrontar una nueva etapa.

El club que preside Alfonso Abreu ha querido enviar tranquilidad a su afición a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X, en el que deja claro que el proyecto seguirá adelante. “Dijimos que no era el final, sino el primer día de nuestro regreso”, señala la entidad, que subraya que esta temporada defenderá su escudo en la Primera División Extremeña.

Mensaje de continuidad

El Diocesano reconoce que el nuevo escenario supone un cambio de categoría, pero insiste en que no cambia la identidad del club. “La categoría cambia, pero la esencia del Diocesano es innegociable”, destaca la entidad, que apela a sus valores de pasión, esfuerzo, trabajo y humildad para encarar el curso.

Ahora tendrá que verse si Adolfo Senso continúa al frente del banquillo. Senso, director deportivo del club cacereño, ha sido una figura clave en la historia reciente del Diocesano. Primero hizo historia con el juvenil en División de Honor y después también llevó al primer equipo senior al ascenso a Segunda Federación, uno de los mayores logros de la entidad.

El club también ha pedido el respaldo de sus seguidores en este nuevo camino. La entidad considera fundamental el apoyo de la afición para volver a construir un proyecto competitivo y recuperar el impulso necesario tras una etapa complicada.

Con este mensaje, el Diocesano despeja las incógnitas sobre su continuidad deportiva y comienza a mirar hacia la próxima temporada con un lema claro: “Fe, valor y coraje. Somos Dioce”.