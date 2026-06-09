Juan Carlos Franco, el guardián de la cantera del Cacereño

«El futuro del Cacereño también se juega entre semana, en los entrenamientos de sus niños». Juan Carlos Franco nació en Cáceres el 6 de julio de 1970. Electricista del SES en el hospital, delegado sindical de UGT y hombre de fútbol base desde hace casi dos décadas, es hoy el director de la cantera del Cacereño, el encargado de ordenar una de las áreas más sensibles del club decano de la ciudad: la formación de sus futbolistas. Llegó a la entidad en la temporada 2022-2023, llamado por Álex Medina y después de una primera reunión con el presidente, Carlos Ordóñez. Desde entonces, su nombre ha quedado unido al crecimiento de una estructura que supera los 400 niños y que busca consolidar un camino propio desde la base hasta el primer equipo.

Antes del Cacereño estuvo el Castra Caecilia, club que él mismo creó hace 18 años, cuando se abrió el colegio del mismo nombre. Primero fundó el AMPA y, poco después, surgió la idea de poner en marcha un club deportivo propio. «Yo empecé con el mundo este de los chavales cuando se abrió el colegio Castra Caecilia», recuerda. Aquella iniciativa continúa viva y mantiene su esencia de fútbol base, con jugadores que, con el paso de los años, han ido encontrando salida en otros clubes. Muchos, precisamente, han terminado en el Cacereño.

Aunque su vida profesional discurre por otros caminos, el fútbol se le fue metiendo dentro hasta convertirse en una responsabilidad diaria. «Durante los primeros años vi que me gustaba. Me fui formando», explica. Se sacó el título de director de escuelas deportivas por la Universidad de Salamanca, un máster de dirección deportiva y otro de organización de eventos deportivos. «Al final era algo que me gustaba y lo veía compatible con mis labores», resume.

La confianza de Ordóñez

Su desembarco en el Cacereño se produjo casi de manera natural. Su hijo había empezado a jugar el año anterior en el club y Álex Medina, una mañana en los entrenamientos del primer equipo, detectó necesidades en la base. «Me echó un poco la red», cuenta Juan Carlos Franco. Después llegó la reunión con Carlos Ordóñez. «Nos dimos un año, porque él no me conocía absolutamente de nada. Lo que hicimos esa temporada fue ver cómo iba y luego ya…». El proyecto funcionó y aquel primer paso se consolidó.

Desde el inicio ha estado vinculado a la organización de la cantera, aunque el crecimiento del club ha obligado a revisar funciones, cargos y responsabilidades. «Con el crecimiento y las propias exigencias del funcionamiento de la cantera hemos ido reestructurando un poco las funciones para poder dar lo mejor», señala. En esa reorganización se ha incorporado también la figura del director de metodología, una estructura más habitual en clubes grandes. «Lo hemos introducido para darle más calidad y estar a la altura de la masa que tenemos ahora», apunta.

En las pruebas de cantera, este martes en el Príncipe Felipe. / Cedida

Juan Carlos Franco transmite ilusión cuando habla del momento que vive la cantera. No lo plantea como un cargo más dentro del club, sino como una responsabilidad que le toca de cerca. Para él, trabajar en el Cacereño tiene un componente emocional evidente: es el club de su ciudad y el gran referente futbolístico de Cáceres. «Es lo que más me gusta», admite. «Mi retiro será con el club de la ciudad y hacerlo lo mejor posible».

En ese crecimiento, el respaldo de Carlos Ordóñez ha sido fundamental. Juan Carlos Franco reconoce que la cantera era un proyecto complejo, por el volumen de jugadores, por las necesidades de organización y por el punto de partida. Por eso valora especialmente la confianza recibida desde la presidencia. «La confianza que me ha dado Carlos en un proyecto como la cantera del Cacereño, que era muy complicada porque sabíamos cómo estaba, me ha sorprendido», admite. Y va incluso más allá: «Mucha, mucha. Más confianza de la que yo pensaba que se podía tener dentro de una entidad como el Cacereño».

Más de 400 jugadores

Esa confianza ha permitido ordenar una estructura cada vez mayor. Esta temporada, la cantera del Cacereño ha contado con alrededor de 408 o 410 jugadores, a los que se suman otros 50 o 60 niños dentro del proyecto Cacereño en tu cole, una actividad extracurricular que se desarrolla de lunes a viernes en centros como el Prácticas, el Alba Plata y el Dulce Chacón. En total, el universo formativo del club ronda los 460 o 470 menores vinculados de una u otra forma a la entidad. Para el próximo curso, el club mantendrá el mismo número de equipos, aunque con ajustes internos en las categorías para hacer el crecimiento «más piramidal».

El volumen es importante, pero también lo son las limitaciones logísticas. «El año pasado no pudimos inscribir a más equipos porque tampoco hay tantas horas de entrenamiento en Pinilla», admite. Por eso, el crecimiento no se mide solo en altas o en equipos nuevos. También se mide en la capacidad para ordenar recursos, ajustar categorías, repartir espacios, formar entrenadores y construir una metodología común.

En ese proceso, el Cacereño mira hacia modelos consolidados. En la cantera se trabaja con una referencia clara: el modelo del Celta, una estructura reconocida por su apuesta por la formación, la metodología y la identidad de juego. Juan Carlos Franco quiere adaptar esa idea a la realidad del club cacereño: una cantera ordenada, con criterios comunes, entrenadores coordinados y un seguimiento más preciso del crecimiento de los jugadores. No se trata solo de tener muchos niños, sino de que todos formen parte de un mismo camino.

También entra la tecnología. La cantera del Cacereño ha incorporado herramientas de inteligencia artificial para mejorar el trabajo diario, ordenar información y ayudar en el seguimiento de futbolistas, equipos y entrenamientos. La IA aparece como un apoyo más dentro de una estructura que quiere profesionalizarse sin perder su esencia formativa.

La idea de Juan Carlos Franco es clara: formar. Esa palabra aparece siempre antes que competir. «En un principio, formar. No tenemos que olvidarnos de que somos fútbol base de formación», insiste. Eso no significa que el Cacereño renuncie a la exigencia. Hay equipos cuya categoría obliga a competir, a mirar el resultado y a responder a lo que pide la propia competición. Pero el director de cantera no quiere que esa presión desdibuje el fondo del proyecto.

El primer equipo

Uno de los grandes retos es que la cantera vuelva a tener presencia visible en el primer equipo. El fútbol base actual está marcado por la captación temprana de clubes de mayor dimensión. «Las entidades grandes van formando chavales y llegan a una edad en la que te los quitan. Se fijan antes en ellos y empiezan a entrenar», explica. El Cacereño ha tenido jugadores entrenando con clubes como el Sevilla, el Betis o el Benfica. «Ante eso tú no le puedes poner límites a los chavales», reconoce.

Aun así, quiere que el camino hacia el primer equipo sea cada vez más real. La última temporada dejó señales. «Antes era impensable que jugadores de cantera hiciesen pretemporada con el primer equipo y, más en la liga en la que nos encontramos, que hayan tenido sus partidos», destaca. Habla de nombres como Mario Valiente o Iker Bidaurrázaga y recuerda acciones que conectan directamente con la base, como el gol en Talavera en el que participaron futbolistas formados en la casa. «Al final es un gol suyo, pero es parte de la cantera también», afirma.

El crecimiento de la cantera, como el del propio club, no se entiende como un fenómeno aislado. Juan Carlos Franco subraya que detrás hay muchas personas. Menciona a Carlos Ordóñez, pero también a Gelo, Quini, Dani, Gamero, Sergio y Juanjo, entre otros. «El crecimiento no viene solo. Viene después de mucho trabajo», resume.