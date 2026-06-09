Sergio Gómez, el capitán incrédulo y feliz del Coria

«Esto es un premio a toda la carrera, a la humildad de toda una vida jugando». Sergio Gómez todavía habla desde la incredulidad de quien no había imaginado este final de temporada. «No lo esperábamos ninguno. Ha sido una sorpresa increíble», admite el capitán del Coria, que recuerda que el objetivo inicial era la permanencia o, como mucho, mejorar lo del curso anterior. Pero el equipo se fue viendo arriba, se metió en el 'playoff' y terminó firmando un ascenso histórico a Primera Federación. «Nos hemos visto ahí y, ya que nos hemos visto ahí, con la ilusión creo que se puede conseguir cualquier cosa».

La explicación de Sergio Gómez tiene más que ver con el vestuario que con los pronósticos. «A ilusión no nos iba a ganar nadie», resume. El capitán habla de un grupo que corrió más, creyó más y se unió más cuanto más grande era el reto.

«Siempre dábamos el 200%. Y además somos un grupo de amigos de verdad. Creo que es de los mejores vestuarios que he tenido en toda mi vida. Si eres un grupo de amigos, peleas más por el que tienes al lado». Por eso entiende que la celebración haya desbordado al propio club: «Lo que hemos conseguido es histórico para todo el pueblo. Yo no había visto nunca Coria así».

Y va más allá: «Creo que un poco toda Extremadura se ha sentido identificada con el Coria, porque es un pueblo humilde, un equipo humilde, que no se sentía mejor que nadie».

El premio de un capitán veterano

A sus 36 años, Sergio no interpreta el ascenso como una revancha, sino como una recompensa. «Cada uno hace su camino y el fútbol te coloca donde has estado. Yo he sido muy feliz con toda mi carrera, con toda mi trayectoria», explica.

Sergio Gomez conduce el balón durante un partido del Coria en casa. / @farolillorojo

Como capitán, el logro pesa todavía más. «Poder vivir algo así para culminar una carrera tan bonita después de tantos años jugando es un orgullo todavía más grande». No ha renovado aún y asume que la Primera Federación será «una categoría mucho más exigente». Pero no se baja del fútbol.

«Yo me encuentro muy bien, este año he jugado muchísimos minutos y sin ningún problema». Y lo deja claro: «El día que vea que no doy el nivel, daré un pasito al lado. Pero de momento me encuentro bien y mientras el cuerpo aguante intentaremos seguir».

Jaraíz, Miriam, Sergio y Yoni

En esa decisión también entran la carretera y la familia. Sergio ha viajado estos años solo desde Jaraíz de la Vera hasta Coria, unos 70 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. «Es muy duro», reconoce.

Ahora, desde su pueblo natal, junto a su compañera de vida, Miriam, y su hijo, también Sergio, mira el futuro con más matices. «Ya siendo papá, las cosas cambian. Los descansos y todo». En Jaraíz, mientras pasea con el niño, recibe felicitaciones de vecinos que le vieron por televisión. «La gente está muy contenta. Todo el mundo dándote la enhorabuena», recalca.

Bromea con que quizá le pongan al propio Sergio «un callejón, sin salida». Pero sabe que este ascenso ya forma parte de su historia. La de un capitán que no lo esperaba, que todavía no sabe qué pasará, pero que sigue sintiéndose futbolista: «Me encuentro bien, creo que doy el nivel», proclama. Y en La Isla lo saben bien. Muy bien.

La temporada, además, ha coincidido con la retirada de su hermano Yoni, que deja el fútbol a los 44 años. Sergio lo vive con una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza porque el 'playoff' le impidió estar a su lado en los homenajes de Jaraíz y Navalmoral. Y orgullo por una trayectoria que define casi más por el recuerdo que deja que por los partidos jugados: «Ha tenido una carrera espectacular. En todos los vestuarios donde ha estado, nadie tiene una palabra mala sobre él». Así es Sergio, el capitán incrédulo y feliz del Coria.