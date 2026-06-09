Los Spurs salvan los muebles en el Madison con un gran Wembanyama

Victoria vital para San Antonio en el tercer partido de las Finales de la NBA. Los Spurs se impusieron a los Knicks por 111-115 en el primer partido en la Gran Manzana y pusieron el 2-1 en la eliminatoria. Fue el partido que necesitaba San Antonio, no siempre brillante, pero sí maduro cuando más exigente se puso el encuentro.

Los de Mitch Johnson arrancaron mandando, se vinieron abajo antes del descanso y, esta vez, encontraron la calma que no tuvieron en el Game 2 para sobrevivir al último empujón de Nueva York.

Victor Wembanyama, muy señalado hace apenas unos días, fue el gran nombre de la noche con 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias.

Un buen inicio de los Spurs

El inicio fue completamente de los Spurs. San Antonio salió sin miedo al ruido, buscó pronto a Wembanyama y el francés respondió con dos mates para abrir el partido. En apenas cinco minutos, los visitantes ya mandaban 19-9 y el Garden empezaba a impacientarse.

El primer cuarto acabó 33-22 para los Spurs, que firmaron un parcial muy serio, con 60,9% en tiros de campo, 57,1% en triples y 11 asistencias en 14 canastas. Fue el mejor tramo colectivo de San Antonio en lo que va de serie.

La reacción del Garden

Sin embargo, Nueva York reaccionó en el segundo cuarto como lo hacen los equipos que se sienten cerca del anillo. Los Knicks subieron la agresividad, encontraron puntos desde el banquillo y convirtieron el partido en una avalancha que los Spurs no supieron detener.

El parcial fue durísimo para San Antonio, 42-24, y el 57-64 al descanso dejó a los Spurs tocados después de haber llegado a mandar por 12 puntos. Anunoby ya llevaba 17 puntos, Hart 13 y Brunson 15, mientras que en los Spurs resistían Wembanyama con 15 y Stephon Castle con 18.

Todo cambió tras el descanso

El tercer cuarto fue la respuesta que San Antonio estaba obligado a dar. Julian Champagnie abrió la segunda parte con seis puntos seguidos y cambió el pulso de un equipo que parecía perder claridad. Wembanyama volvió a aparecer con un triple largo para completar una racha de 7-0 y los Spurs pasaron de perseguir a volver a mandar.

Brunson cometió su cuarta falta, Nueva York perdió algo de control y Dylan Harper metió un step-back triple clave antes de que Mikal Bridges cerrara el cuarto con una suspensión. San Antonio ganó el parcial 35-27 y entró al último cuarto por delante, 92-91.

Victor Wembanyama reacciona durante el tercer juego de las finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs / Angel Colmenares / EFE

El último cuarto fue una prueba de nervios. Wembanyama abrió con un alley-oop y después volvió a castigar cerca del aro para poner a San Antonio con margen. A falta de 4 minutos y 25 segundos, el francés ya había llevado a los Spurs hasta el 108-100 y el Garden, que había vivido encendido toda la noche, empezó a notar que esta vez la remontada no iba a ser tan sencilla.

Los Knicks fallaron sus primeros triples del cuarto, pero Brunson volvió a meter miedo con una canasta de tres que redujo la diferencia a tres puntos.

Ahí aparecieron los detalles que deciden una Final. Castle clavó un triple enorme a falta de 1 minuto y 53 segundos para poner el 111-104. Brunson respondió, el Garden volvió a rugir y San Antonio llegó al último medio minuto con el partido todavía abierto.

Entonces De’Aaron Fox, que no había tenido una noche brillante en el tiro, se fabricó una suspensión de media distancia para poner el 113-108 a 12,2 segundos del final. OG Anunoby todavía acercó a los Knicks con otro triple, pero Castle no falló desde la línea y cerró el 111-115 definitivo.

La anecdota Trump

La anécdota de la noche llegó antes del salto inicial. Donald Trump apareció en el videomarcador durante el himno y el Madison Square Garden reaccionó con una pitada sonora, mezclada también con algunos aplausos.

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Donald Trump, en el Madison / Angel Colmenares / EFE

Su presencia obligó a reforzar la seguridad en los alrededores del pabellón y añadió todavía más tensión a una noche que Nueva York llevaba 27 años esperando.