Diez equipos de España y Portugal acuden a la III Moraleja Sierra de Gata Cup

Moraleja volverá a convertirse en punto de encuentro del fútbol base internacional con la celebración de la III Moraleja Sierra de Gata Cup, un torneo que reunirá el próximo sábado a más de 150 jóvenes futbolistas de España y Portugal en el campo de fútbol La Vega.

La competición fue presentada oficialmente este miércoles en la Diputación de Cáceres, en un acto en el que participó la diputada provincial Angélica García. La cita alcanza su tercera edición consolidada como un evento deportivo que une competición, convivencia, amistad y cooperación transfronteriza.

El torneo contará con la participación de diez equipos procedentes de ambos países, que compartirán una jornada marcada por la ilusión, el compañerismo y los valores del deporte. La Moraleja Sierra de Gata Cup continúa así su crecimiento como una cita de referencia para el fútbol base en la comarca.

Además del aspecto competitivo, el campeonato busca reforzar los lazos entre jóvenes deportistas de distintos territorios y ofrecer una experiencia de convivencia alrededor del balón.

La prueba también supone una oportunidad para promocionar la comarca de Sierra de Gata como destino deportivo y turístico. La llegada de equipos, familias y aficionados contribuirá a dinamizar Moraleja y su entorno durante una jornada en la que el fútbol será el gran protagonista.