Un histórico del rugby, la Santboiana, 'rescata' a tres chicos extremeños

Los rivales no son enemigos, son compañeros que juegan enfrente. Esa idea se hizo realidad esta temporada con tres jugadores sub-16 del CAR Cáceres: Víctor Duque, Fernando Macarrilla y Lucas Benito, que disputaron el Torneo Nacional M16 de Segunda División con la Santboiana B, el equipo B del club decano español.

La historia nació de una dificultad habitual en el rugby de base: no siempre hay jugadores suficientes para formar equipos completos. El CAR Cáceres tenía chicos con ganas de competir, pero no plantilla propia para acudir al torneo. Primero se buscó una solución a través de Salamanca, pero ese plan se cayó a poco de la cita. El golpe fue importante porque los chavales ya se habían hecho a la idea y las familias habían organizado el fin de semana alrededor del torneo.

En plena jugada ofensiva aparecen Lucas Benito (20) y Víctor Duque (17). / Cedida

Solución compartida

La respuesta apareció en Cataluña. La Santboiana tenía un problema parecido para su equipo B: le faltaban jugadores para completar el grupo. La necesidad de unos podía ser la solución de otros y los contactos con la organización permitieron encajar las piezas.

Así llegó el contacto con Pau Martí, delegado de la Santboiana B. «No teníamos ninguna duda porque a nosotros nos faltaban unos cuantos jugadores para completar el equipo», explica. «Desde el primer momento ya teníamos claro que ellos venían a ayudarnos a nosotros y que desde el minuto cero que pisaban el campo ya pasaban a ser tres jugadores más de nuestro equipo».

La idea era que Víctor, Fernando y Lucas se integraran durante el fin de semana en la Santboiana B. No como invitados de paso, sino como compañeros durante la competición. Había que resolver trámites y comprobar que todo encajaba. Se hizo. Y lo que podía haber terminado en una renuncia acabó convertido en una experiencia compartida.

Tres más en el equipo

Lucas Benito lo resume de manera directa: la experiencia «estuvo muy bien», sobre todo por «la oportunidad de poder jugar con un equipo» de mayor estructura y por hacerlo, además, con «el primer club de rugby en España». Para él, el valor del fin de semana fue deportivo y humano.

La adaptación fue rápida, aunque no automática. Cada equipo tiene sus códigos y su manera de ordenar el juego. Lucas, que habitualmente juega de segunda línea, agradeció que respetaran la posición natural de cada uno. «Nos pusieron a cada uno en nuestra posición», cuenta. Al principio todo sonaba distinto, pero el rugby tiene una especie de idioma común: cambia el nombre de la jugada, cambia el acento, pero el balón y los apoyos siguen hablando un lenguaje reconocible.

Víctor Duque. / Cedida

Fernando Macarrilla coincide en esa sensación. Para él, el cambio también se notó al principio, porque «las jugadas eran diferentes», pero enseguida encontraron la forma de adaptarse. «Nos lo explicaron y las entendimos bien al final», resume. Víctor Duque también recuerda que al inicio estaban algo más cortados, pero que enseguida hicieron buenas migas con el resto del equipo y entendieron bien lo que les pedían.

Desde la Santboiana compartieron esa impresión. Pau reconoce que los tres cacereños encajaron muy bien en sus posiciones y que su nivel les sorprendió. «Teniendo en cuenta las dificultades que tiene el rugby extremeño, que no hay muchos equipos, que las ligas no son igual de competitivas que Madrid, por ejemplo, que hay muchos equipos y muchas divisiones, aun así se ve el trabajo en particular del club del CAR Cáceres», señala. «La verdad es que hacen una labor increíble».

La integración personal también funcionó. Lucas no cree que hubiera una distancia insalvable entre los chicos catalanes y ellos. Había diferencias, pero pesó más lo común. «Somos personas. Nos entendemos e hicimos buen equipo», resume. Pau lo vio de la misma manera: «Cada uno en su zona tiene unas particularidades distintas, idioma distinto o lo que sea, cultura distinta, pero al final somos todos muy parecidos. Desde el primer momento han encajado un montón».

Fernando Macarrilla. / Cedida

La relación fue tan buena que algunos se agregaron después en redes sociales y siguen en contacto. Días después, la Santboiana envió a casa de los tres una camiseta y una carta de agradecimiento a modo de cortesía. Aquella unión improvisada había dejado algo más que minutos de juego y había convertido una urgencia deportiva en un recuerdo compartido.

Para Pau, la historia explica muy bien el fondo de este deporte. «Al final es la grandeza de nuestro deporte», resume. «Unos jugadores necesitaban jugar para mejorar su nivel y a nosotros nos faltaban unos cuantos jugadores para poder completar el equipo. Al final hemos cedido los dos, nos hemos entendido perfectamente y nosotros hemos podido complementar un equipo más competente y que pueda competir mejor. Y encima ellos también han podido jugar un campeonato que, si no, no podrían haberlo jugado».

El decano y el modesto

«Un club grande y un club, con todo el respeto, un poquito más modesto que el nuestro, nos hemos podido juntar para ayudarnos el uno al otro», añade el delegado de la Santboiana B. «Eso es lo bonito de este deporte».

También los jugadores hablan del rugby desde ese lugar. Lucas no menciona primero el contacto, ni los placajes, ni la competición. Habla del equipo. «Casi siempre hay buen ambiente», explica. Reconoce que existen prejuicios porque es un deporte de contacto, pero insiste en que el rugby es mucho más que eso: respeto al árbitro, a los compañeros y a los rivales. «Es un deporte que tiene muy buenos valores», dice. El contacto, recuerda, no consiste en «matar a la otra persona», sino en jugar dentro de unas normas y de una cultura de respeto.

Lucas Benito. / Cedida

Víctor, que también ha vivido el rugby en casa a través de su padre, lo resume de una manera sencilla: es un deporte que engancha. Fernando lleva ese aprendizaje incorporado desde pequeño. Empezó a jugar con cinco o seis años, empujado al principio por su padre, y con el tiempo terminó encontrando en el rugby algo más que un deporte. «Lo que más me gusta es que los problemas, si hay una discusión, se quedan en el campo y fuera ya está todo normal», explica.

La experiencia nació de un problema y se resolvió gracias a una red de personas que entendieron que lo importante era que los chavales jugaran. Tres chicos del CAR Cáceres, un club catalán histórico que abrió la puerta, unas familias que acompañaron el viaje y un torneo que les permitió competir con una camiseta que, hasta unos días antes, no era la suya. A veces el rugby se explica mejor con una jugada. Otras, con un tercer tiempo. Y algunas, como esta, con una camiseta prestada, un viaje compartido y tres chicos que descubrieron que los compañeros también pueden estar enfrente… hasta que un día les toca jugar a tu lado.