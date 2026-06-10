Juan García ficha por el Jaraíz con un encargo: subir a Segunda Federación

El Jaraíz ya tiene nuevo entrenador tras la salida de Dani Baños. El club pimentonero ha hecho oficial la incorporación del técnico extremeño Juan García, que llega al banquillo con el objetivo marcado de pelear por el ascenso a Segunda Federación.

García, entrenador nacional UEFA Pro, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol regional y nacional. A lo largo de su carrera ha dirigido a equipos como Mérida, Don Benito, Calahorra, Badajoz, Olivenza o Llerenense, entre otros, consolidándose como uno de los técnicos extremeños con mayor recorrido en los banquillos.

Un palmarés contrastado

En su palmarés figuran un campeonato de Liga con ascenso a Segunda División B, un subcampeonato de Liga con ascenso a Segunda Federación, una Copa Federación, el Trofeo Pebetero y cuatro premios Radiogolex. Además, ejerce como profesor en la Escuela de Entrenadores de la Federación Extremeña de Fútbol.

El club ha destacado la ilusión con la que Juan García afronta esta nueva etapa y ha subrayado que tanto el entrenador como su equipo técnico ya trabajan desde este momento en la planificación del proyecto deportivo. «Llega al equipo pimentonero con la ilusión y el objetivo de ascender al equipo a Segunda Federación», ha señalado la entidad en su comunicado de bienvenida.

«Humildad, trabajo, energía y hacer»

El propio técnico también se ha pronunciado en sus redes sociales tras confirmarse su fichaje. «Si encuentras un sitio en el que te valoren, te respeten, te quieran y te den toda su confianza desde el minuto uno… ahí es», publicó en X. García acompañó su mensaje con una declaración de intenciones: «Humildad, trabajo, energía, pocas palabras y hacer. ¡Vamos Jaraíz!».

Con esta incorporación, el Jaraíz apuesta por un entrenador contrastado, conocedor del fútbol extremeño y con experiencia en proyectos ambiciosos. El reto está claro: construir un equipo competitivo que pueda aspirar a dar el salto de categoría.