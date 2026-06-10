Lorenzo Busi, segundo refuerzo del Don Benito
El extremo italoespañol llega para aportar velocidad y desborde al ataque rojiblanco de cara a la nueva temporada
David Frutos
El Don Benito continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada y ha anunciado la incorporación del extremo Lorenzo Busi, que se convierte en el segundo refuerzo del conjunto rojiblanco en este mercado de fichajes.
Busi, nacido en Ibiza aunque con nacionalidad italiana, llega procedente de la Sociedad Deportiva Ibiza, equipo con el que ha disputado 32 encuentros oficiales, en los que ha logrado anotar dos goles. El joven extremo destaca principalmente por su velocidad, capacidad de desborde y desequilibrio en el uno contra uno, cualidades que el club confía en aprovechar en su nuevo proyecto deportivo para Segunda Federación.
Refuerzo para el ataque
Con su incorporación, el Don Benito sigue apuntalando su línea ofensiva, después de anunciar días atrás la llegada del delantero bilbaíno Gorka Santamaría. Dos movimientos con los que el club refuerza su apuesta por potenciar el ataque de cara a la nueva campaña.
Renovaciones
Además de los fichajes, el conjunto dombenitense también ha asegurado la continuidad de una de las piezas clave de su plantilla. Es el caso del mediocentro pacense Javier Mancha, renovado tras su destacada recta final de temporada, en la que se consolidó como un jugador fundamental en la medular durante el camino hacia el ascenso.
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