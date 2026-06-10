Máxima ilusión del Pebetero en la Vuelta a Extremadura

El Extremadura Pebetero afronta un año más la prueba que más ilusión le hace: correr en casa y representar a la región en su gran ronda. La escuadra segedana estará de nuevo en la Vuelta a Extremadura, una cita a la que llega muy motivada y con las máximas aspiraciones de ser profeta en su tierra. La prueba, organizada por la Federación Extremeña de Ciclismo, se celebrará en tres etapas, del viernes 12 al domingo 14 de junio, y recorrerá de sur a norte las dos provincias extremeñas, Badajoz y Cáceres.

La participación reunirá a 15 equipos de siete corredores cada uno, entre ellos algunas de las formaciones más importantes de España, que aportarán talento y espectáculo a la ronda. Entre ellos estará el Pebetero, que presentará en la línea de salida un bloque muy motivado y que llega en un buen momento de forma, como reflejan sus últimos resultados, entre ellos la reciente victoria de Joserra Jiménez en la general del Gran Premio Vila Real.

La formación extremeña estará capitaneada por sus dos líderes en carrera, Paco Fernández y Joserra Jiménez, que estarán acompañados por Pablo Antúnez, Pablo Leno, Manuel Rodríguez, Daniel Nieto y David Chamorro. Todos ellos conforman un septeto ambicioso, motivado e ilusionado, que intentará luchar por la Vuelta pese a ser consciente de la dificultad y del alto nivel de los rivales a los que tendrá que enfrentarse.

Tres etapas y más de 7.000 metros de desnivel

La Vuelta a Extremadura acumula en sus tres etapas un total de 481,6 kilómetros y 7.160 metros de desnivel positivo, que pondrán a prueba al pelotón de 105 ciclistas que lucharán por los triunfos parciales y por la clasificación general.

La primera etapa, que se celebra el viernes día 12, tendrá salida en Azuaga y meta en Burguillos del Cerro, después de recorrer 147,2 kilómetros con 2.392 metros de desnivel positivo. Buena parte de esa dureza se concentrará en los primeros 90 kilómetros, con continuos repechos, un terreno propicio para que se forme una escapada de calidad que podría llegar a meta y jugarse la victoria. De no ser así, el triunfo y el primer liderato de la Vuelta podrían decidirse al esprint en un grupo numeroso.

Los corredores tendrán que superar dos puertos en el recorrido: el de Llerena, en el kilómetro 37,2, y el del Río Viar, en el kilómetro 69,1, ambos de segunda categoría y lejos de meta. Las bonificaciones en los esprints intermedios y en la llegada añadirán emoción y pueden condicionar la clasificación general.

La segunda etapa será maratoniana y la más larga de la historia de la Vuelta, con 179,4 kilómetros de recorrido y 1.747 metros de desnivel positivo, con salida en la Finca El Toril, en Carrascalejo, y meta en Santiago del Campo. Sobre el perfil solo aparecen dos altos puntuables de tercera categoría, situados en los kilómetros 30,6 y 106,3, que no parecen de entidad suficiente para romper el pelotón, además de estar lejos de meta.

El principal peligro de la jornada puede estar en el fuerte calor previsto, al disputarse la etapa en las horas centrales del día, y también en el viento. Si sopla con intensidad, hay zonas en las que la carrera podría romperse en mil abanicos. Puede ser una de las etapas más decisivas de la Vuelta, aunque también cabe la posibilidad de que no influya en exceso en la general y se llegue al esprint con buena parte del pelotón, dando opción a los corredores más rápidos.

La montaña decidirá en Baños de Montemayor

La tercera y última etapa se celebrará el domingo día 14, con salida en Casares de las Hurdes y meta en Baños de Montemayor. Con 155 kilómetros, cuatro puertos puntuables y más de 3.000 metros de desnivel positivo, se presenta como la jornada más dura y decisiva de la ronda. Es posible que hasta el paso por la línea de meta no se conozca al ganador final de esta edición de la Vuelta a Extremadura.

Los corredores tendrán que superar el Alto del Robledo, de primera categoría, situado aún lejos de meta, en el kilómetro 43,3, con 5,6 kilómetros al 6,5% de pendiente media. También afrontarán el Alto de Lagunillas, en el kilómetro 106,8, una subida larguísima de 15,7 kilómetros al 3,4%. Ambos puertos deberían dejar en cabeza únicamente a los mejores escaladores, probablemente con muy pocos compañeros de equipo.

Después, en el kilómetro 131,5, llegará el Alto de Casas del Monte, de segunda categoría, con 3,5 kilómetros al 4,7%, y todavía quedará el Alto de la Gargantilla, de tercera categoría, en el kilómetro 140,2.

El desgaste acumulado entre esta etapa y las dos anteriores será enorme. Solo los corredores más fuertes, los que mejor recuperen y los que lleguen en mejor estado de forma, tendrán opciones de conquistar la Vuelta a Extremadura al cruzar la meta en Baños de Montemayor.