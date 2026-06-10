Vergés no seguirá en el Mérida

El Mérida se ha quedado sin laterales de cara a la próxima temporada, ya que ninguno de los cuatro jugadores que ocuparon esas posiciones el pasado curso continuará en el club. En el flanco derecho, Pipe se ha retirado, aunque seguirá vinculado a la entidad emeritense como 'team manager', mientras que esta semana se ha anunciado que Jacobo Martí no ha aceptado la oferta de renovación. En el lateral izquierdo, Manu Rivas fue uno de los primeros futbolistas cuya salida se hizo oficial, y el último en sumarse a esa lista ha sido Eudald Vergés, después de rechazar también la propuesta de continuidad del club.

Una baja importante

Vergés ha sido uno de los jugadores más destacados del plantel. El lateral catalán disputó 35 partidos, por lo que apenas se perdió encuentros, únicamente por sanción, ya que no sufrió lesiones durante la temporada. Además, consiguió un gol y dos asistencias.

Más allá de los números, el futbolista mostró una regularidad notable durante toda la campaña, con picos de rendimiento sobresaliente. En muchas ocasiones fue uno de los principales argumentos ofensivos del equipo, tanto por sus internadas por la banda como por sus peligrosos saques de banda, una acción de la que el cuadro de Fran Beltrán sacó mucho rédito.

Diez jugadores en plantilla

Actualmente, la plantilla romana cuenta con 10 jugadores: el fichaje de Jota y nueve futbolistas de la pasada temporada. De ellos, seis tenían contrato en vigor: Hallsson, Sofiane, Doncel, Martín Solar, Rodrigo Pereira y Álex Gil. Los otros tres han renovado: Csenterics, Benny y Areso.

Todavía no hay noticias sobre las posibles renovaciones de Javi Lancho, Javi Domínguez, Luis Pareja, Raúl Beneit y Gio Almeida.

También se esperan novedades en el cuerpo técnico, ya que el club aún no ha anunciado al sustituto de René Martínez como segundo entrenador de Fran Beltrán.