Alba Martín y Antonio Lozano, campeones mundiales universitarios en Brasil

El kárate extremeño ha vuelto a brillar en el panorama internacional. Alba Martín y Antonio Lozano se han proclamado campeones mundiales universitarios con la selección española en Brasilia, un éxito que confirma el gran momento competitivo de ambos deportistas y refuerza la presencia extremeña en la élite de esta disciplina.

Dos jóvenes talentos en la élite

Alba Martín, cacereña de 20 años, ya venía de firmar una destacada actuación en el Campeonato de España Universitario, donde consiguió la medalla de bronce. La karateca entrena en el club Shimai, nombre que significa 'hermano' en japonés, y continúa consolidando una trayectoria ascendente que ahora alcanza su mayor logro con este título mundial universitario. Antes había apuntado muy alto, como se ha informado este diario hace ya cinco años.

Alba, con la medalla con Extremadura. / Safydex

También tiene 20 años Antonio Lozano, natural de Torremolinos, aunque vinculado desde hace varios años a Extremadura. El deportista cuenta con licencia extremeña y compite con el club de Herrera del Duque, desde donde ha desarrollado una progresión que le ha llevado hasta lo más alto del podio en Brasil.

Satisfacción federativa

“Están los dos a un nivel muy bueno”, destacaba un feliz Daniel Timón, presidente de la Federación Extremeña de Kárate, tras conocer el éxito de ambos representantes. La doble victoria de Alba Martín y Antonio Lozano se suma además al brillante papel de la selección española universitaria, ya que tanto el equipo femenino como el masculino de España también se proclamaron campeones en Brasilia.

El conjunto femenino se impuso en la final a la República Checa, mientras que el masculino logró el título ante Sudáfrica, con el seleccionador nacional, Francisco Salazar, al frente del combinado español.