Cáceres volverá a reunir a las principales promesas del tenis nacional en el Trofeo Orencio Carrascal

El Torneo de Tenis Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Trofeo Orencio Carrascal se celebrará del 22 al 28 de este mes en las instalaciones del Real Club de Tenis Cabezarrubia, donde volverán a darse cita algunos de los mejores jugadores del circuito nacional sobre tierra batida.

La competición, integrada en el Open de España EDP-IBP Tenis Pro, repartirá 12.000 euros en premios y será puntuable para la Carrera al Máster IBP Tenis Pro, lo que garantiza la presencia de tenistas destacados y refuerza el nivel deportivo de una prueba que continúa ganando prestigio dentro del calendario nacional.

El torneo convertirá de nuevo a Cáceres en un punto de referencia para el tenis nacional, especialmente para las jóvenes promesas y jugadores consolidados que buscan sumar puntos en una de las citas importantes de la temporada sobre arcilla. La competición se desarrollará durante una semana en las pistas del Real Club de Tenis Cabezarrubia, escenario habitual de este campeonato.

En la presentación del torneo participaron, entre otros, el presidente del Real Club de Tenis Cabezarrubia, Jorge Quirós; el presidente de la Federación Extremeña de Tenis, Roberto Jiménez; Orencio Carrascal, Joaquín Muñoz e incluso deportistas locales. También asistieron representantes institucionales, entre ellos el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez; y el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro.

Mateos destacó que la prueba está ya consolidada como “una de las grandes citas del calendario nacional sobre tierra batida” y subrayó que el campeonato contribuye a proyectar Cáceres a través del deporte de primer nivel.

El reto de incorporar una competición femenina

Uno de los objetivos de futuro es que el torneo pueda seguir creciendo e incorporar también una competición femenina. Según señaló el alcalde, la organización ha estado cerca de conseguirlo en esta edición y confía en que pueda hacerse realidad en próximas convocatorias.

La cita llega, además, en un año especial para Cáceres, que celebra el 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte. Más allá de ese contexto, el protagonismo volverá a estar en la pista, donde el Trofeo Orencio Carrascal aspira a ofrecer una semana de tenis de alto nivel y a consolidar su crecimiento dentro del panorama nacional.