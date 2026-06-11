Con Calahorra en la memoria

Casi diez años han pasado desde aquel encuentro en el que el Badajoz consiguió su último ascenso. Corría el año 2017 y, tras varios intentos sin éxito, a la tercera fue la vencida. El Badajoz llevaba aún poco tiempo de recorrido tras la refundación (apenas cinco años), pero ya mostraba síntomas de una recuperación casi total. Tras tocar Tercera con dos ascensos seguidos, tres tuvieron que ser los intentos para regresar a la categoría de bronce del fútbol español.

Aquella temporada 2016/17 guarda ciertas similitudes con la actual. La primera de ellas es que el Badajoz concluyó la liga en segunda posición, en aquella ocasión por detrás del Cacereño, y se tuvo que jugar el ascenso por el camino largo. El equipo entrenado por entonces por Juan Marrero solo perdió tres encuentros en todo el año y consiguió amasar 85 puntos, pero un aún más pletórico Cacereño, que hizo 92, no dio opciones.

Por entonces, aquello de las semifinales y final regional no se estilaba. El formato era diferente y al Badajoz le tocó medirse de primeras al Bergantiños. Primero en Galicia y después en el Nuevo Vivero. En el choque de ida, los goles de Parada y Gabri Ortega significaron un valioso empate a dos que, teniendo en cuenta la vigencia del valor doble de los goles como visitante, fue decisivo en el choque en Badajoz, en el que el 0-0 final otorgó el pase a los de Marrero.

De este modo, los pacenses rompían el maleficio de caer en la primera ronda de las dos temporadas previas y se cargaban de motivación para afrontar la siguiente eliminatoria.

Una eliminatoria que, de nuevo, favorecería al Badajoz en lo que al factor campo respecta. En esta ocasión, el Antequera iba a ser el rival a batir y, al igual que en la primera ronda, el 2-2 de la ida (con goles de José Manuel y Álex Herrera) iba a encarrilar el pase.

En la vuelta en el Nuevo Vivero, el Badajoz pasó menos apuros que contra el Bergantiños y consiguió llevarse la victoria tras vencer por 2-1. Pozo hizo el primer gol y, al igual que en tierras malagueñas, José Manuel sentenció la eliminatoria.

Tras dejar en el camino a dos huesos, el Badajoz se encontraba en la misma situación que en la actualidad: a dos partidos del ascenso. En aquel momento, el equipo había prendido la mecha y había logrado meter a casi 8.000 personas en el Nuevo Vivero para recibir al Antequera, por lo que la ciudad y la plantilla habían formado una unión muy difícil de superar por cualquier rival. Algo parecido a lo que sucede actualmente.

Delirio en Calahorra

Regresando al año 2017, el último rival iba a ser el Calahorra, campeón del Grupo XVI y uno de los favoritos a lograr el ascenso en los playoffs. En esta ocasión, la ida se disputó en el Nuevo Vivero con cerca de 8.000 espectadores. Pese al apoyo y a las ocasiones generadas, el 0-0 fue el resultado final. Todo iba a decidirse en Calahorra.

No iba a ser sencilla la gesta en tierras riojanas. Menos aún cuando en el minuto 25 Satrústegui adelantaba a los locales desde el punto de penalti. El ascenso se tambaleaba. Los pacenses se marchaban a vestuarios por debajo en el marcador.

Hasta el minuto 71 tuvieron que esperar los más de 500 aficionados blanquinegros desplazados para liberarse. Ruano anotaba un soberbio gol de falta directa (posteriormente instalado en el imaginario colectivo de todos los blanquinegros) para acercar el ascenso a Badajoz. Un ascenso que se terminaría de lograr cuando Joaqui Flores hacía el 1-2 a falta de diez minutos para el final.

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Un espejo en el que mirarse

Casi una década después, el espejo en el que mirarse no puede ser más nítido. A solo dos partidos de volver a celebrar un ascenso, el Badajoz busca ante el Cuarte a su nuevo Calahorra.