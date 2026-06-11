Elena Ayuso hará historia en el Campeonato de España de Slalom Olímpico

La deportista extremeña Elena Ayuso volverá a situar su nombre en la historia del piragüismo inclusivo. La palista de Herrera del Duque participará este fin de semana en el Campeonato de España de Slalom Olímpico, que se disputará en Sort (Lleida), donde se convertirá en la primera mujer del mundo en competir oficialmente en la modalidad inclusiva de Canoa Doble (C2) en aguas bravas.

La integrante del Club Piragüismo Extremadura formará embarcación junto a Lucas Julien Hives en una participación que supone un hito sin precedentes para esta disciplina. La pareja será además la primera tripulación inclusiva en competir dentro de la categoría sénior de esta modalidad, un paso más en el desarrollo del deporte adaptado dentro del piragüismo nacional.

La presencia de Ayuso en la prueba supone un nuevo reconocimiento a una trayectoria deportiva que la ha convertido en una de las grandes referencias del paracanoe español. Durante los últimos años ha acumulado numerosos éxitos en diferentes especialidades, consolidándose como una de las deportistas más destacadas del panorama extremeño.

Un referente del deporte adaptado

El proyecto que permitirá este estreno histórico ha sido impulsado por el Club Piragüismo La Vinosilla, entidad pionera en el desarrollo de las aguas bravas en Extremadura, junto al trabajo de su entrenador, Samuel Marcos de Azcárate. La iniciativa busca abrir nuevas vías para la inclusión de deportistas con discapacidad en competiciones de alto nivel.

Más allá del componente simbólico, la participación de Elena Ayuso representa un avance significativo hacia la normalización de las modalidades inclusivas dentro del piragüismo competitivo. Su presencia en Sort vuelve a colocar a Extremadura como una referencia en la promoción del deporte adaptado.

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La deportista llega además en un gran momento de forma. En su palmarés figuran títulos nacionales en maratón corto, sprint, medio maratón y ríos y travesías, además de su reciente proclamación como campeona de Europa de Barco Dragón. Ahora afronta un nuevo desafío que trasciende lo deportivo y que la convertirá, una vez más, en pionera dentro del piragüismo internacional.