La Liga Interministerial de Cáceres resiste y ya mira al medio siglo

La Liga Interministerial de Cáceres volvió a cerrar una temporada más de fútbol sala, convivencia y memoria compartida. Sin grandes focos ni pretensiones, pero con la constancia de quienes llevan décadas defendiendo una competición humilde y muy reconocible en el deporte aficionado cacereño, el campeonato alcanzó su 43ª edición y mantiene vivo el deseo de llegar al medio siglo de historia.

El torneo, nacido en la temporada 1981/82, ha cambiado con los años, ha perdido parte de la participación de otros tiempos y ha tenido que convivir con el crecimiento de otras modalidades, especialmente el fútbol siete. Aun así, sigue conservando su sitio como punto de encuentro entre trabajadores de distintas administraciones públicas y jugadores vinculados desde hace años a una liga que se juega tanto por competir como por reencontrarse.

El último cierre de temporada en Los Jardines. / Cedida

Un torneo que quiere llegar a los 50 años

Tomás Pérez y Antonio Salcedo, dos de sus organizadores históricos, resumen ese espíritu de continuidad. Ambos confían en que la competición pueda alcanzar al menos los 50 años de vida y celebran que la próxima temporada esté prevista la incorporación de un nuevo equipo, el de Tragsa. Esa llegada permitirá ampliar una participación que este curso ha estado formada por siete conjuntos: Policía Local, Hospital San Pedro A, Hospital San Pedro B, Educación, Guardia Civil, Guardia Civil de Cuatro Lugares y Seguridad Social.

La ilusión por seguir adelante convive, sin embargo, con cierta preocupación. Los organizadores admiten que el fútbol siete ha ganado terreno en los últimos años, en buena parte por las condiciones que ofrece, aunque reivindican el valor diferencial de esta liga: su antigüedad, su ambiente y esa mezcla de rivalidad sana y compañerismo que la ha sostenido durante más de cuatro décadas.

Equipo de la Guardia Civil. / Cedida

En lo deportivo, la temporada 2025/26 terminó con el doblete de la Policía Local, campeón de Liga y Copa. El dato confirma el peso de este equipo en el historial del torneo, pero también sirve para enlazar con la larga memoria de una competición por la que han pasado nombres clásicos como Diputación Provincial, Enseñanza, Educación y Ciencia, Hacienda, INSS, Telefónica, CEFOT, Guardia Civil de Cuatro Lugares, Hospital San Pedro o Colegio Inmaculada.

La memoria de los campeones

La Policía Local es el equipo con más títulos de Liga, con 14, por delante del INSS, que suma 7, Hacienda, con 6, Educación y Ciencia o Enseñanza, con 5, y Telefónica, con 4. En la Copa, Hacienda conserva todavía el primer puesto del palmarés con 7 títulos, seguida de la Policía Local, que alcanza los 6 tras su triunfo de esta temporada.

El histórico de vencedores cuenta también la evolución del propio campeonato. La Diputación Provincial fue el primer campeón, en la temporada 1981/82, y repitió al año siguiente. Después fueron apareciendo equipos que reflejan distintas etapas de la vida administrativa, laboral y deportiva de Cáceres. Algunos ya no participan, otros cambiaron de nombre o de estructura, y otros continúan ligados a una competición que ha sabido sobrevivir precisamente por su carácter cercano.

Por eso el cierre de esta edición tiene más valor que el de una simple clasificación. La Liga Interministerial no se explica solo por sus campeones, sino por quienes la organizan, por quienes repiten cada año, por los partidos en las pistas de la Ciudad Deportiva y por una forma de entender el deporte aficionado que aún resiste. Con 43 años de historia, un nuevo equipo en camino y el reto de llegar a los 50, el campeonato vuelve a demostrar que todavía tiene recorrido.