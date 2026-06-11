Rai y el Coria acuerdan una renovación cantada

Rai Rosa seguirá dirigiendo al Coria en la temporada más ilusionante de la historia reciente del club celeste. La entidad cauriense ha anunciado este jueves, a través de sus redes sociales, la renovación del entrenador por una campaña más, después de firmar una temporada espectacular culminada con el ascenso a Primera Federación. La noticia, en cualquier caso, estaba prácticamente cantada. Tanto el propio Rai como el presidente del Coria, Aurelio Gutiérrez, ‘Lely’, ya habían dejado entrever en este diario que la continuidad del técnico era el escenario más natural para dar continuidad al proyecto.

El ascenso no había cambiado la hoja de ruta, sino que la había reforzado: el club quería mantener al entrenador que ha liderado el salto de categoría y Rai se sentía plenamente identificado con una entidad en la que ha encontrado estabilidad, confianza y margen para trabajar.

Continuidad para una nueva etapa

“Nuestro míster Rai Rosa renueva con el club celeste por una temporada más”, ha comunicado el Coria en sus perfiles oficiales. En el mismo mensaje, la entidad ha destacado la “espectacular temporada cosechada”, subrayando la ambición y las ganas de seguir mejorando día a día del técnico, una actitud que, según el club, se ha visto reflejada en el ascenso a Primera Federación.

La renovación de Rai supone el primer gran pilar del nuevo Coria. Con el banquillo asegurado, la dirección deportiva y la directiva ya trabajan en la confección de una plantilla capaz de competir en una categoría exigente y de asentarse en el tercer escalón del fútbol nacional. El reto será enorme, pero el club quiere construir desde la continuidad, la prudencia y la ambición que han marcado una campaña histórica.

El proyecto arranca desde el banquillo

El Coria afrontará así su estreno en Primera Federación con el mismo entrenador que ha llevado al equipo hasta allí. Una apuesta por la estabilidad en el momento más importante del proyecto celeste y un mensaje claro hacia la afición: la temporada del ascenso no ha sido un punto final, sino el punto de partida de una nueva etapa en La Isla.

“Con la mente en elaborar un proyectazo para asentar las bases de futuro”, añade el club en su anuncio. El mensaje concluye con una declaración de intenciones que resume el ambiente de ilusión que se vive en Coria: “¡Vamos a por otra apasionante temporada, míster!”.