El Capex disputa la final de la División de Honor

El equipo masculino del Capex afronta este domingo una cita histórica para el atletismo extremeño. El conjunto de Villafranca de los Barros competirá en Pamplona en la final por el título de la Liga Joma de División de Honor, la máxima categoría nacional, en la que se medirá a los mejores clubes del país.

La clasificación supone un hito para el club y para el atletismo regional, ya que es la primera vez que un equipo extremeño alcanza la final absoluta por el título y se sitúa entre los ocho mejores conjuntos de España. El Capex llega a esta última jornada después de una temporada en la que ha superado sus mejores registros colectivos y ha confirmado su crecimiento dentro del panorama nacional.

El equipo villafranqués cimentó su presencia en la final desde el inicio de la competición. En la primera jornada, disputada en tierras valencianas, logró la mayor puntuación de su historia en una cita liguera. Posteriormente, en Jaén, firmó también su mejor puesto, con una segunda posición, y volvió a mejorar su puntuación histórica.

El conjunto extremeño ha basado su rendimiento en una plantilla equilibrada, con presencia de atletas formados en el club y deportistas de nivel nacional e internacional. Entre los nombres destacados figuran el mediofondista David Barroso, Txemari Berrueta, que llega tras firmar una buena marca en los 400 metros, y Dani Rodríguez, campeón de España de 200 metros.

La final se disputará con un formato de un atleta por prueba, lo que concede especial importancia a cada puesto y a cada punto. A diferencia de las jornadas anteriores, el margen de error será menor y la clasificación general dependerá del rendimiento individual en cada disciplina.

El Capex competirá frente a algunos de los clubes más potentes del atletismo español, en una jornada que servirá para cerrar la temporada liguera y definir el título nacional. Para la entidad de Villafranca de los Barros, la presencia en esta final supone además un respaldo a su proyecto deportivo y a su consolidación en la élite.

A por la permanencia

El fin de semana también tendrá otros dos focos para el atletismo extremeño. El Maven Club Atletismo Badajoz y el Capex femenino afrontan este sábado sus respectivos encuentros por la permanencia en Primera División, la segunda categoría nacional. El conjunto pacense competirá en Durango frente al club anfitrión, Super Amara BAT, Hiru-Herri Portugalete, Córdoba Patrimonio, Atletismo Narón y Celta, con David García Zurita, Jorge Hernández, Javier Cienfuegos y Arturo Armisen entre sus principales bazas.

El Capex femenino, por su parte, se desplazará hasta Huesca para medirse al Intec-Zoiti, Cornellà Atlètic, Celta, Hiru-Herri, Bidezábal Durango, UCAM Cartagena y Barrutia. Ambos encuentros se disputarán este sábado por la tarde, desde las 17.00 horas, y concluirán con el relevo 4x400, previsto a las 20.45.