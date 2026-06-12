La UEx rinde homenaje a sus héroes deportivos

El rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero, recibió este viernes en el Rectorado de Badajoz a los medallistas de los Campeonatos de España Universitarios 2026, en un acto de reconocimiento a los resultados obtenidos por la delegación de la UEx durante la competición.

El encuentro, que se consolida como una cita habitual en estas fechas del curso académico, contó también con la presencia de María Teresa Terrón Reynolds, vicerrectora de Extensión Universitaria; Antonio Antúnez Medina, director del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la UEx; y Soledad Arroyo Martínez, subdirectora del servicio, además de deportistas, técnicos y jefes de expedición.

Fernández Salguero felicitó a los estudiantes y técnicos por los logros conseguidos y por llevar el nombre de la Universidad de Extremadura fuera de la región. «No encuentro ningún aspecto negativo en practicar deporte; todo lo contrario, creo que la actividad física y la dedicación que tenéis a ella al nivel de estos campeonatos ayudan a la madurez de la persona», señaló.

Por su parte, el director del Safyde destacó que la práctica deportiva de estos alumnos contribuye a su integración, tanto en el entorno de la UEx como en el ámbito nacional, al favorecer la convivencia con otros deportistas universitarios.

Durante el acto, Soledad Arroyo propuso la creación del ‘Banner Champion UEx’, una iniciativa destinada a dar visibilidad a los títulos, medallas y éxitos logrados cada año en los Campeonatos de España Universitarios. Según explicó, será «una memoria visual del esfuerzo y la excelencia deportiva» de los estudiantes y quedará expuesta en los pabellones universitarios. La propuesta fue aprobada por el rector.

En nombre de los deportistas intervino José Luis Patiño, medallista en tiro con arco, quien agradeció el apoyo de la universidad y el trabajo de los técnicos y jefes de expedición. También tuvo palabras para Miguel Ángel Encinas y Antonio Morgado, técnicos del Safyde que se jubilan este año tras una larga trayectoria dedicada al deporte universitario extremeño.

Doce medallas

Un total de 120 estudiantes participaron este año en los Campeonatos de España Universitarios. La delegación de la UEx cerró la competición con diez medallas individuales y dos por equipos.

En hípica, Lourdes Rodríguez Carvajal logró el bronce en doma y Alejandra Gracia González la plata en salto, resultados que dieron a la UEx el subcampeonato de España por equipos. En kárate, Sara Larrá Pardo consiguió el oro en más de 68 kilos y Alba Martín Díaz el bronce en kata. Esta última se encuentra en Brasil con la selección española universitaria, con la que se ha proclamado campeona del mundo.

La escalada aportó el mayor número de participantes. Paula Traverso Lebrón obtuvo el oro en bloque y el bronce en dificultad, y la UEx revalidó el oro por equipos por cuarto año consecutivo. También hubo bronces en taekwondo para Amanda Mendo Robledo y Lucía Alcón Vallejo, en atletismo para Andrea Buenavida Cotrina y Daniel López Vergel, y oro en tiro con arco para José Luis Patiño Barraso.