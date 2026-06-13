Ciclismo
Aimar Alarcia se impone y José María Pina defiende el liderato de la Vuelta a Extremadura
La escapada inicial triunfa en Santiago del Campo y dibuja durante muchos kilómetros un escenario de incertidumbre
Todo se decide este sábado en la etapa reina
Para una etapa histórica, una victoria histórica. El guipuzcoano Aimar Alarcia (Telco-On Clima Oses) se impuso este sábado en la meta de Santiago del Campo, final de la segunda etapa de la Vuelta a Extremadura, después de pasar al ataque desde el mismísimo banderazo de salida de sus 179,4 kilómetros. Una lección de perseverancia en la jornada con más kilometraje de toda la historia de la ronda extremeña. En la general, José María Pina retuvo el jersey amarillo antes de la etapa reina de este domingo en Las Hurdes y el Valle del Ambroz.
Se esperaba que el pulso eterno del ciclismo, el de las fugas contra la disciplina del pelotón, el de los aventureros frente a los velocistas y sus estructuras, marcase el desarrollo de la etapa. Y así sucedió, pero con el aliciente de la incertidumbre de una escapada catapultada por una renta descontrolada. Una fuga con un trasfondo táctico de gran interés, materia de estudio para ciclistas y directores sobre la gestión de jornadas como esta.
Nada más darse la salida lanzada, demarró Aimar Alarcia, que se marchó en solitario y sin compañía para cruzar el primer sprint especial. A su vera acabaría llegando desde el gran grupo Aimar Tadeo, compañero del líder José María Pina en el Cortizo. A priori, dos ciclistas no especialmente bien ubicados en la general y con muchos kilómetros por delante, de nuevo expuestos al calor. Pero Alarcia y Tadeo, a lo suyo, con un pelotón siesteante, amasaron pronto más de cinco minutos. Con el paso de los kilómetros, la renta se fue con holgura por encima de los once.
Una fuga que puso en jaque la general
Tadeo, situado a 6:13 del jersey amarillo, viajaba como nuevo líder provisional, pero también descargando al Cortizo de toda responsabilidad de trabajo al frente del pelotón. Con 75 kilómetros aún por delante, el grupo rodaba a 10:45 de la cabeza de carrera. Una brecha para las dudas, con la formación del líder dejando hacer. Entre dos aguas, intercalado en solitario, marchaba el balear Joan Martí Bennassar, a unos siete minutos del dúo cabecero.
Tras el paso por Monroy, la actitud del pelotón varió, sobre todo con el Caja Rural-Alea poniéndose a trabajar mucho más en serio. Team Extremadura-Pebetero y Finisher también aportaron en esas tareas, aunque el mayor peso del esfuerzo fue para la estructura cajista. Solo ahí comenzó a caer la diferencia. Solventada la situación en términos de general, con Tadeo despojado del liderato provisional, la carrera entró en una fase de estabilidad en la que la fuga mantenía una ventaja lentamente decreciente. A falta de veinte kilómetros para la meta, todavía superaba por poco los tres minutos.
Los terrenos abiertos, algún repecho y la fatiga acumulada en la vanguardia no fueron suficiente lastre. La victoria estaba delante. El pelotón, que en el proceso había perdido muchas unidades, fue escenario de alguna ofensiva con perspectiva clasificatoria, como la del ucraniano Maksym Bilyi, también del Cortizo, aunque sin éxito. Muchos aspirantes a la general de esta Vuelta, todavía muy abierta, llegaron juntos, con José María Pina reteniendo un día más su jersey amarillo.
Alarcia evita el mano a mano
Para entonces, unos minutos antes, Aimar Alarcia ya había concretado su gran victoria. El vasco no quiso jugársela en un mano a mano con Tadeo. Al coronar un repecho a dos kilómetros de la llegada, aceleró, abrió hueco y su rodar poderoso hizo el resto hasta levantar los brazos en Santiago del Campo. La escapada, nacida casi en el kilómetro cero, terminó triunfando en la etapa más larga jamás propuesta por la ronda extremeña desde su creación.
La Vuelta afronta ahora su jornada decisiva con la general aún abierta y con dos extremeños en el top diez provisional, antes de una etapa reina llamada a ordenar definitivamente la carrera entre Las Hurdes y el Valle del Ambroz.
«Se me ha hecho eterno», reconoce el ganador
Aimar Alarcia, no podía ocultar su felicidad por una victoria que le lleva a los anales de la carrera y que premia el valor de las escapadas. «Esta mañana les he dicho a los compañeros que iba a arrancar de salida. Lo tenía en mente. Al final se me ha hecho eterno. Ha habido momentos en los que me he ido arrepintiendo de haber arrancado, pero, a medida que se acercaba la meta, he visto que cada vez teníamos más opciones de llegar», explicó.
«En la neutralizada he escuchado a algún corredor en el pelotón decir: “A ver si arranca alguno y vamos tranquilos”, y yo iba pensando: “Pues voy a ser yo”», bromeaba Alarcia. Sobre el desarrollo de la etapa, el ciclista vasco añadía: «Ha sido muy duro. No sé si en el pelotón se habrá hecho duro o no, pero a mí el día se me ha hecho eterno. No tenía nada que perder. Venía bien de forma».
«Se me ha hecho incluso demasiado largo, pero al final todo ha salido bien y estoy muy contento. Llevo tres años trabajando por esto, se ha hecho esperar, pero ha llegado y lo he disfrutado muchísimo. Después de arrancar hubo un momento en el que estuve a punto de parar, porque iba solo, pero me avisaron desde el coche de que venía Aimar. Le esperé, nos entendimos muy bien y fuimos juntos hasta la meta», explicó.
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