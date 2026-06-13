El Badajoz se agarra a su gente para el primer asalto

La suerte está echada. El Badajoz afronta este domingo (Nuevo Vivero, 19.30) la ida de la final nacional de la fase de ascenso a Segunda Federación ante el Cuarte. Los blanquinegros, casi una década después, tendrán la oportunidad de volver a pelear por un ascenso de categoría tras años de decepciones.

El camino hasta la final no ha sido nada sencillo. Tras sufrir un duro varapalo en la última jornada de liga, el Badajoz comenzó el camino largo hacia el cambio de categoría con el pie izquierdo después de caer en Jaraíz. Los pupilos de Miguel Ángel Ávila tuvieron que remontar en el Nuevo Vivero y, gracias a los goles de Carlos Bravo y Bermúdez (y a un Nuevo Vivero engalanado como en las mejores citas) lograron dejar atrás a los pimentoneros para avanzar hasta la final nacional.

Allí esperaba el Moralo, único equipo capaz de ganar los dos encuentros de liga a los pacenses. En la ida, pese a que los de Navalmoral de la Mata fueron superiores a los puntos, la efectividad blanquinegra salió a la palestra. Un gol de Alegría al comienzo del segundo tiempo y otro de Pablo Rodríguez en la recta final encarrilaron la eliminatoria.

El encuentro de vuelta no tuvo demasiada historia. El Badajoz supo minimizar al Moralo para evitar sustos innecesarios y llegó a gozar de varias acciones de gol muy claras que hubiesen sentenciado la eliminatoria por completo. Finalmente, el 0-0 final confirmaba el pase de los blanquinegros a la última ronda de la fase de ascenso.

Por su parte, Miguel Ángel Ávila destacó en la rueda de prensa de este viernes las buenas sensaciones que transmite el grupo tanto a nivel físico como anímico, convencido de que el equipo llega preparado para competir ante un rival que considera sólido y muy trabajado colectivamente. El técnico blanquinegro aseguró que el Cuarte destaca por su organización, su capacidad para combinar desde atrás y su fortaleza como bloque.

Pese a la trascendencia de la cita, Ávila ha insistido en la necesidad de mantener la normalidad y no dejarse llevar por la euforia. El entrenador recordó que la eliminatoria se decidirá en 180 minutos y subrayó la importancia de la profundidad de plantilla, señalando que el papel de los futbolistas que entren desde el banquillo puede resultar determinante en una final tan exigente como la que espera al conjunto pacense.

Un Cuarte rocoso

El último escollo será el Cuarte. El conjunto zaragozano concluyó segundo en el Grupo 17 tras una frenética jornada a la que llegó dependiendo de sí mismo para lograr el ascenso directo. La victoria del Calamocha y el empate entre los cuartanos y el Atlético Monzón (tercer clasificado) acabó mandándolos al playoff.

En la primera ronda, el equipo que dirige el exjugador Javi Álamo dejó en la estocada al Caspe después de empatar a uno en la ida y de ganar 2-1 en la vuelta.

Ya en la final regional, los maños se volvieron a medir al Atlético Monzón, al que vencieron 0-2 a domicilio. En el encuentro de vuelta, el Monzón comenzó ganando con un tanto en el minuto 28, pero dos expulsiones condicionaron el partido de los locales, que no pudieron conseguir la machada.

Lo que sí hicieron fue romper la imbatibilidad del Cuarte. Los cuartanos concluyeron la liga invictos, con un balance de 20 victorias y 14 empates. Además, el Cuarte se ha consolidado como uno de los equipos menos goleados de toda la Tercera Federación tras haber encajado únicamente 12 tantos en la competición doméstica.

El conjunto que dirige Álamo es un equipo que logra combinar muy bien las fases de dominio con las de bloque bajo. Aunque no les importa tener la iniciativa, los cuartanos saben controlar muy bien los escenarios cuando son ellos los que tienen que replegarse. En su campo, el estadio Juan Guerrero ‘El Lobo’ (de dimensiones similares a las del Municipal de Puebla o al Emilio Macarro de Montijo) han logrado la gran mayoría de sus puntos, mientras que a domicilio, pese a no haber perdido, han mostrado más debilidades.

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En cuanto a las individualidades, destaca la presencia del exjugador del Badajoz Jorge Pérez, que ha finalizado el campeonato con nueve dianas. También ha completado una gran campaña Rodrigo Tapia (9 goles en liga y 1 en el playoff), un nueve con recursos al que la zaga blanquinegra tendrá que tener muy vigilado.