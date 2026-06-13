El Coria lanza su campaña de abonados tras el ascenso: "Más celeste que nunca"

El Coria ha lanzado su campaña de abonados para la temporada 2026/27, en la que el conjunto celeste vivirá su primera experiencia en Primera Federación tras el ascenso conseguido este curso. Bajo el lema “Más celeste que nunca”, la entidad cauriense apela a su afición para acompañar al equipo en una categoría inédita para el club y en uno de los momentos más ilusionantes de su historia.

El club ha hecho públicos los precios de los carnés, que presentan una subida respecto a la pasada temporada, dentro del nuevo escenario deportivo que afrontará el equipo. La campaña tendrá una primera fase hasta el 30 de junio y una segunda a partir de esa fecha, con distintas modalidades de abono: individual, protector, joven, jubilado y niño. Todos ellos serán válidos solo para la liga regular, según especifica la información difundida por la entidad.

Hasta el 30 de junio, la renovación del abono individual costará 200 euros, mientras que las nuevas altas tendrán un precio de 220 euros. El abono protector será de 300 euros tanto para renovaciones como para altas. En la modalidad joven, renovar costará 120 euros y darse de alta 130; el jubilado tendrá un precio de 170 euros para renovaciones y 180 para altas; y el infantil será de 60 euros en ambos casos.

Subida tras el 30 de junio

Después del 30 de junio, los precios subirán en varias categorías. El abono individual pasará a 220 euros para renovaciones y 240 euros para nuevas altas. El protector se mantendrá en 300 euros. El joven costará 130 euros para renovar y 140 para altas, mientras que el jubilado será de 180 euros para renovaciones y 190 para nuevos abonados. El carné de niño continuará en 60 euros.

El CD Coria también contempla la reserva de asiento, con un precio de 30 euros. El plazo para reservar la localidad finalizará el 15 de julio, otra de las fechas marcadas dentro de la campaña.

La entidad precisa además las edades incluidas en las modalidades especiales: el abono joven será para aficionados de 16 a 25 años, el de jubilado para mayores de 65 años y el de niño para seguidores de 7 a 15 años.

Una campaña para una temporada inédita

Con “Más celeste que nunca”, el Coria vincula la campaña al sentimiento de pertenencia de su afición y al nuevo reto competitivo que supondrá jugar por primera vez en Primera Federación. La imagen elegida por el club reúne seguidores, banderas y referencias visuales a la ciudad y a la entidad, reforzando la idea de unión en torno al equipo tras una temporada que terminó con ascenso.

El club abre así el periodo de abonados con una estructura de precios que premia la renovación temprana y fija el 30 de junio como fecha clave para acogerse a las tarifas más reducidas. El objetivo es trasladar al nuevo curso el impulso social generado por el ascenso y llenar de nuevo La Isla en una temporada histórica para el conjunto celeste.