Diego Nieves seguirá defendiendo la portería del Cacereño

El Cacereño anunció este sábado la renovación de Diego Nieves, que seguirá siendo guardameta verde durante la temporada 2026/27. El portero castellanomanchego, nacido en Villarrobledo el 11 de enero de 1999, continuará vinculado a la entidad después de dos campañas de fuerte carga emocional y deportiva, marcadas por el ascenso a Primera Federación y por la permanencia conseguida esta última temporada.

Nieves llegó al Cacereño en el mercado estival de la temporada 2024/25 y no tardó en convertirse en una de las figuras importantes del equipo de Julio Cobos. En su primer curso participó de forma decisiva en el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español, uno de los grandes objetivos recientes de la entidad. Tras renovar el pasado verano, el meta volvió a tener peso en la campaña 2025/26, en la que el Cacereño logró sostenerse en Primera Federación después de una pelea larga y exigente.

El club, en su comunicación oficial, ha destacado que Diego Nieves ha sido durante estas dos temporadas «un reflejo de la seguridad y la intensidad» que Julio Cobos ha pretendido transmitir a sus equipos. La renovación confirma la apuesta por un futbolista que ya conoce el vestuario, el entorno del Príncipe Felipe y la exigencia de una categoría en la que el Cacereño quiere consolidarse.

Continuidad en la plantilla

La continuidad del portero se suma a las cinco primeras renovaciones anunciadas el pasado 1 de junio, cuando la entidad hizo oficiales las de Alejandro Monerris, Nico Conesa, Emi Hernández, Iván Martínez y José Alonso. Con esos nombres, el club empezó a dar forma a la plantilla de la temporada 2026/27 bajo la dirección de Julio Cobos en el banquillo y Francis Bordallo en la parcela deportiva. La renovación de Nieves refuerza esa línea de continuidad con futbolistas que ya han tenido peso en el proyecto.

La temporada del guardameta no fue sencilla. Tras el empate 3-3 ante Unionistas, desapareció de la alineación titular y no volvió hasta el tramo final, justo cuando el equipo empezaba a ver más cerca la permanencia. En una entrevista con este diario antes de que acabase el campeonato, Nieves defendió que su suplencia fue una decisión exclusivamente técnica.

«Para mí no se ha sido injusto. Cuando no jugaba, hablé con Julio Cobos y me explicó el porqué, cuándo podía volver y cómo veía la situación. En ningún momento me dio otra explicación distinta. Yo estaba tranquilo porque sabía que era una decisión técnica», explicó entonces.

Altibajos

El portero también admitió que vivió semanas complicadas por todo lo que se generó alrededor de su ausencia. «Sí es verdad que lo pasas mal, porque se escuchan mil cosas por otros lados. Hay gente que se alimenta de eso o que se hace sus propias suposiciones, que pueden ser verdad o no. Pero esto ya no es algo amateur, esto es profesional. Cada detalle se mira mucho», señaló.

Su regreso al once llegó acompañado de mejores resultados y de un Cacereño más firme en la recta final. Nieves respondió desde la serenidad y sin ajustar cuentas. «Le dije que iba a seguir con el equipo y entrenando al máximo para que, si me volvía a dar la oportunidad, poder aprovecharla. Así ha sido», contó durante aquella conversación. Sus números terminaron siendo sólidos: 30 partidos completos de los 38 posibles.

La renovación tiene también un componente emocional. Nieves ha insistido en varias ocasiones en su identificación con el club y con la ciudad. «Yo soy del Cacereño como muchísima gente de aquí. Llegué el año pasado desde un sitio en el que no jugaba, sin minutos, y entendí que tenía que aprovechar mi oportunidad», afirmó.

El Cacereño retiene así a un portero importante en su ciclo más reciente. Fue una de las figuras del ascenso y volvió a ser protagonista en la permanencia. Después de una temporada en la que tuvo que convivir con la crítica, esperar su momento y volver a ganarse el sitio, Diego Nieves seguirá bajo palos en el Príncipe Felipe.