La fiebre del Mundial llega a España: no quedan sobres de cromos a la venta

El Mundial de fútbol es considerado el acontecimiento deportivo más importante del mundo, un torneo que se disputa cada cuatro años y que encuentra en la colección de cromos uno de sus grandes reclamos, lo que ha provocado que los comercios españoles se hayan quedado sin existencias de sobres un mes después de su lanzamiento.

La colección de la Copa Mundial de la FIFA 2026 era esperada desde los meses previos por los cientos de miles de aficionados al fútbol de todo el mundo que acuden a los quioscos cada cuatro veranos con el objetivo de completar el álbum de cromos antes de que la selección campeona alce el trofeo al cielo y se añada una estrella a su camiseta.

"La colección del Mundial de Catar en 2022, al coincidir con la época escolar (el torneo se celebró entre noviembre y diciembre) hizo que fuera el mejor mundial que habíamos tenido hasta la fecha, pero este lo va a superar seguro porque este arranque no lo habíamos tenido nunca", ha explicado a EFE el director general de Panini España, Lluís Torrent.

Aun así, ha dejado claro que esta fiebre mundialista no es exclusiva de España -donde estas colecciones nunca han sido las más punteras de Panini-, ya que el exceso de la demanda se ha notado en otros países de los 130 en los que se comercializa el álbum. Incluso en algunos de ellos, como Brasil, ha sido superior.

Misión imposible: conseguir los 980 cromos

La misión de completar un álbum no suele ser sencilla, debido a la cantidad de dinero que hay que invertir en él, pero la colección de esta edición cuenta con un grado de dificultad mayor al ser la más grande de su historia. 980 cromos hay que pegar en el álbum para acabar la colección, una cifra inédita en más de 50 años.

Esto se debe a que la FIFA, asociación organizadora del torneo, decidió ampliar el número de selecciones participantes a 48, lo que implica que Panini haya tenido que producir un álbum de 112 páginas, que concentran 20 cromos de cada nación más 20 especiales.

Cada sobre contiene siete cromos, dos más que en ediciones especiales, y su precio de venta al público en España es de 1,5 euros, por lo que para completar el álbum se necesitaría invertir un mínimo de 210 euros, aunque este escenario es prácticamente imposible porque supondría abrir 140 sobres sin obtener ni un cromo repetido, así que en un caso realista habría que gastar más de 300 euros.

Aunque no es tan sencillo, ya que hay miles de coleccionistas deseando invertir esa cantidad de dinero que no lo están pudiendo hacer porque los sobres de cromos están agotados en la mayoría de comercios del país.

Panini trabaja para solucionarlo en 7 días

De hecho, tal es la fiebre por esta colección que Carlos, dueño de un quiosco en el barrio madrileño de Chamberí, ha asegurado a EFE que ha habido días que si hubiese tenido 10 cajas de sobres disponibles (50 sobres por caja, cada una vale 75 euros) cree que las habría vendido todas.

También ha explicado que esta colección es demandada por gente de todas las edades y que la falta de existencias la lleva experimentando desde el lanzamiento en mayo.

El director general de Panini España ha explicado que no esperaban esta falta de 'stock', lo que considera una situación que "no es agradable para nadie", pero ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los miles y miles de coleccionistas españoles: desde Panini están trabajando para que en el periodo de una semana o diez días la falta de sobres esté resuelta.

Además, ha querido desmentir algunos de los grandes mitos del coleccionismo, ya que ha negado la existencia de que haya cromos más fáciles o difíciles de conseguir. "Podemos garantizar y es absolutamente cierto que se imprimen por igual todos los cromos", ha concluido Torrent.

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En resumen, es igual de probable conseguir a Messi o a Lamine Yamal que al lateral izquierdo de la selección de Curazao.