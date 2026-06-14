El Badajoz de las remontadas acaricia el ascenso

Ficha técnica: 2 - CD BADAJOZ: Tienza; Calles (Álex Galán, min. 46), Lolo González, Jesús Sánchez, Pata, Pavón (Pablo Rodríguez, min. 75), Miranda (Moyano, min. 31), Gus Quezada (Manu Hernández, min. 66), Bermúdez, Alegría, Borja Domingo (Carlos Bravo, min. 66). 1 - CD CUARTE: Pablo Hernández; Iván Vera, Losfablos, Jorge Pérez, Tapia, Peralta (Diego Tena, min. 62), Solbes, De Sus, Roberto Pérez, Villaoslada (Marco Martínez, min. 62), Rami (Raul Sánchez, min. 75). GOLES: 0-1, Villaoslada (min. 9); 1-1, Gus Quezada (min. 13); 2-1, Carlos Bravo (min. 93) ÁRBITRO: Rafael Jiménez (Ceuta). Amonestó al local Bermúdez y al visitante Javi Álamo. INCIDENCIAS: En torno a 9.000 espectadores en el Nuevo Vivero. El partido se suspendió unos minutos por el encendido de bengalas en la grada.

El Badajoz encarrila el ascenso a Segunda Federación. El equipo blanquinegro se impuso al Cuarte por 2-1 en la ida de la final nacional gracias a un gol de Carlos Bravo en el descuento que culminaba la enésima remontada de los pacenses esta temporada. El Cuarte se adelantó en los primeros compases del duelo gracias a un gol de Villaoslada y Gus Quezada, instantes después, empataría el encuentro.

La principal novedad en el once inicial blanquinegro estuvo en la presencia de Borja Domingo. Tras recuperarse completamente de su lesión, el delantero valenciano regresaba a la punta de ataque en detrimento de Carlos Bravo para formar dupla con Alegría.

Aunque el Badajoz tuvo más presencia con balón en el arranque del partido, iba a ser el Cuarte el equipo que golpearía primero. Tras una gran acción colectiva de los maños por el perfil izquierdo, Villaoslada penetraba en el área blanquinegra y batía a Tienza para hacer el primer gol del partido.

Pese al gol encajado, el Badajoz no varió en exceso su planteamiento. Impulsados por un gran Gus Quezada, los blanquinegros trataban de superar las líneas rivales con conducciones del ecuatoriano.

Quezada responde al golpe

Precisamente el centrocampista blanquinegro sería el encargado de poner las tablas en el marcador. Antes de llegar al primer cuarto de hora y tras un córner a favor, Quezada se aprovechaba de un balón muerto en el área para conectar un potente disparo al palo corto que sorprendía al meta rival.

El empate devolvió al partido a la casilla de salida. El Badajoz volvió a hacerse con la posesión mientras el Cuarte, con dos líneas muy definidas, mantenía el bloque medio tratando de cerrar los espacios a los blanquinegros.

Tuvo que mover el banquillo Ávila antes de tiempo. En el ecuador del primer tiempo, Fran Miranda pedía el cambio por molestias y Moyano ocupaba su lugar.

Pese a que el Badajoz tuvo más tiempo el cuero, el Cuarte no rehuía a salir jugando desde atrás. Los de Javi Álamo conseguían eliminar la primera línea de presión pacense con facilidad y llegaban a zona de tres cuartos transmitiendo sensación de peligro pero sin generar ocasiones excesivamente peligrosas. Sin más movimiento en el Nuevo Vivero, se llegaba al descanso.

El Badajoz acelera

Salió más intenso el Badajoz tras el paso por vestuarios. Los de Ávila adelantaron el bloque varios metros y comenzaron a presionar más arriba al Cuarte. Fruto de ello fueron varios robos cerca del área rival que provocaron varios acercamientos de peligro.

El más claro de ellos tuvo a Borja Domingo de protagonista. El delantero del Badajoz se elevaba para rematar un centro de Pata desde la izquierda, pero su cabezazo se marchaba desviado.

El paso de los minutos continuó beneficiando al Badajoz, que detectó el bajón físico de su rival y se fue con todo a por la victoria. Fue en ese momento en el que el Cuarte comenzó a ralentizar el partido, buscando interrumpir el ritmo del juego y provocar nervios en su rival.

Aunque con dificultades por las pérdidas de tiempo, el Badajoz se mantuvo en el partido. La entrada de Manu Hernández y Carlos Bravo mejoraron al equipo, que empezó a visitar el área del Cuarte con asiduidad.

Carlos Bravo desata la locura

Cuando el choque se encontraba en la mitad del descuento, los blanquinegros obtendrían su mayor botín. Alegría le ganaba espacio a su par con un quiebro y metía un balón al corazón del área que encontraba a Carlos Bravo. El madrileño, de primeras, batía a Pablo Hernández y hacía el 2-1, desatando la locura en el Nuevo Vivero.

El éxtasis fue tal, que el duelo se suspendió unos minutos por el encendido de bengalas en un sector del campo. El colegiado mandó el partido a vestuarios cuando restaban escasos minutos para su conclusión hasta que el incidente fue solucionado.

De nuevo sobre el césped, el Badajoz tuvo dos nuevos acercamientos muy claros. Primero Alegría, que solo ante Pablo Hernández se topaba con un defensor tras golpear de manera deficiente. Posteriormente, Manu Hernández protagonizaba una cabalgada con peligro en área rival que fue detenida por la zaga cuartana.

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Finalmente, el árbitro decretaba el final del encuentro y confirmaba la victoria del Badajoz. Los blanquinegros supieron remontar ante un Cuarte que presentó batalla y obtienen una ventaja de un gol de cara al encuentro de vuelta en Zaragoza, que se disputará el próximo sábado a las 20.00.