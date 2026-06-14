Atletismo. Liga Joma de División de Honor
El Capex termina sexto mejor equipo de España en masculino
Victorias del equipo de Villafranca de los Barros en el relevo 4x400 y en la carrera de 800 metros de la mano de David Barroso
El Capex cerró su presencia en la final por el título de la Liga Joma de División de Honor masculina con una actuación que confirma su crecimiento dentro del atletismo español. El club de Villafranca de los Barros fue sexto en Pamplona, en el estadio de Larrabide, con 76,5 puntos, dentro de una final reservada a los ocho mejores equipos del país.
El resultado tiene un valor especial para el atletismo extremeño. El Capex no solo evitó las dos últimas posiciones y terminó por delante del Grupompleo Pamplona Atlético, séptimo con 75 puntos, y del Trops-Cueva de Nerja, octavo con 72. El equipo extremeño se quedó, además, a solo 5,5 puntos del Unicaja Jaén Paraíso Interior, quinto con 82, y a 6,5 del Atletismo Albacete, cuarto con 83.
El título fue para el Facsa-Playas de Castellón, que se impuso con 112 puntos en una final muy ajustada con la Real Sociedad, segunda con 110. El CA Fent Camí Mislata completó el podio con 102,5 puntos.
Victorias y marcas de peso
La jornada dejó también triunfos de peso. El relevo 4x400 fue una de las grandes noticias del equipo extremeño, que se llevó la victoria con 3:09.67 y mejor marca personal, por delante del Facsa-Playas de Castellón, segundo con 3:09.87, y del Unicaja Jaén Paraíso Interior, tercero con 3:09.91.
También subió a lo más alto David Barroso, vencedor en los 800 metros con un tiempo de 1:49.85. Otro de los nombres destacados fue Gonzalo Lamborena, segundo en los 110 metros vallas con 13.56, también mejor marca personal.
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