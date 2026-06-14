Óscar Fuentes gana la Vuelta a Extremadura tras una exhibición del Cortizo

El Cortizo cerró la Vuelta Ciclista a Extremadura élite y sub-23 con una exhibición coral en la etapa final, disputada con llegada en Baños de Montemayor. La estructura gallega ganó la última fracción, se llevó la general y terminó coronada también como el mejor equipo de una edición que controló con autoridad en su desenlace. El ucraniano Maksym Bilyi se impuso en la meta por delante de su compañero Óscar Fuentes, que se proclamó ganador final de la prueba. El podio de la general lo completaron el propio Bilyi, segundo, y el andaluz Mario Cordero (Finisher), tercero. El cacereño Raúl Martín, del Finisher, concluyó quinto en la clasificación final.

No defraudó la etapa reina. Fue una jornada vibrante, llena de alternativas, con mucha táctica en su primer tercio y golpes de autoridad desde el ascenso a Lagunilla, donde se intensificaron unas hostilidades que terminaron por romper la carrera. «Estamos tres compañeros en tiempos de disputar la general, vamos a dar guerra y asaltarla», avisaba por la mañana el aún líder José María Pina en Casares de las Hurdes. Dicho y hecho.

Lagunilla rompe la carrera

En Lagunilla, allí donde el Caja Rural-Alea puso fin a los últimos estertores de la gran fuga del día, el extremeño José Ramón Jiménez (Team Extremadura-Pebetero) dio continuidad a una aceleración del jersey amarillo José María Pina y se marchó en solitario. Jiménez, tercero en la general provisional, ya había coronado en primer lugar El Robledo, movimiento con el que cimentó su triunfo definitivo en la clasificación de la montaña.

El corredor extremeño llegó a disponer de 42 segundos y se lanzó a por todas en el revirado descenso de Lagunilla, perseguido por una veintena de ciclistas entre los que el Cortizo tenía una presencia notable. La formación gallega volvió a situar muchas fichas sobre el tablero para jugar tácticamente en una fase de carrera decisiva, con la general todavía abierta y algunas bonificaciones en juego.

En el terreno posterior, Jiménez fue alcanzado por el burgalés Óscar Fuentes y se produjo un nuevo reagrupamiento en la cabeza de carrera. A la edición 2026 de la ronda extremeña le restaban 40 kilómetros y todo seguía abierto. Pero Fuentes volvió a destacarse en solitario y, poco después, su compañero Maksym Bilyi llegó desde atrás para alimentar un movimiento que terminó siendo definitivo.

El golpe definitivo del Cortizo

En la persecución pesaron más las dudas del grupo donde todavía viajaba el líder Pina que el desgaste de la pareja cabecera en las subidas a Casas del Monte, Gargantilla y otros repechos de una parte final nada sencilla de gestionar. Fuentes y Bilyi entraron en los últimos diez kilómetros, también plagados de emboscadas orográficas, con una treintena de segundos de ventaja.

Por detrás, Mario Cordero y otro Cortizo, Samuel Fajardo, abandonaron la dinámica de un grupo perseguidor tendente al parón. Cordero, ciclista con vinculación a Extremadura en su etapa júnior, buscaba asegurar el podio y definir en qué cajón podía terminar. A un kilómetro de meta, el dúo cabecero aún conservaba 23 segundos. La general siempre estuvo delante.

Bilyi ganó la etapa en Baños de Montemayor, Fuentes aseguró la general y Fajardo, en la llegada, cogió por si acaso la última bonificación para concretar el triplete del Cortizo en la etapa final. La escuadra gallega cerró así una actuación redonda, con Óscar Fuentes en lo más alto del podio final y Maksym Bilyi como segundo clasificado.

Raúl Martín, quinto

El podio de la Vuelta quedó formado por Óscar Fuentes, Maksym Bilyi y Mario Cordero, mientras que el cacereño Raúl Martín terminó quinto en la clasificación final. La carrera cerró también sus clasificaciones secundarias con José María Pina (Cortizo) como ganador de la regularidad, José Ramón Jiménez (Team Extremadura-Pebetero) como vencedor de la montaña, Aimar Alarcia (Telco-On Clima Oses) como ganador de los sprints especiales y Raúl Fuentes (Finisher) como mejor extremeño.

El Cortizo fue, además, el mejor equipo de la ronda y Óscar Fuentes se llevó también la clasificación sub-23, redondeando una edición marcada por el dominio táctico de la estructura gallega y por una etapa reina que terminó confirmando todas las alternativas abiertas en los días anteriores.