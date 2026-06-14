Ciclismo
Óscar Fuentes gana la Vuelta a Extremadura tras una exhibición del Cortizo
El equipo gallego domina la etapa reina, firma triplete en Baños de Montemayor y cierra la carrera como mejor estructura
El cacereño Raúl Martín acaba quinto en la general como mejor extremeño
El Cortizo cerró la Vuelta Ciclista a Extremadura élite y sub-23 con una exhibición coral en la etapa final, disputada con llegada en Baños de Montemayor. La estructura gallega ganó la última fracción, se llevó la general y terminó coronada también como el mejor equipo de una edición que controló con autoridad en su desenlace. El ucraniano Maksym Bilyi se impuso en la meta por delante de su compañero Óscar Fuentes, que se proclamó ganador final de la prueba. El podio de la general lo completaron el propio Bilyi, segundo, y el andaluz Mario Cordero (Finisher), tercero. El cacereño Raúl Martín, del Finisher, concluyó quinto en la clasificación final.
No defraudó la etapa reina. Fue una jornada vibrante, llena de alternativas, con mucha táctica en su primer tercio y golpes de autoridad desde el ascenso a Lagunilla, donde se intensificaron unas hostilidades que terminaron por romper la carrera. «Estamos tres compañeros en tiempos de disputar la general, vamos a dar guerra y asaltarla», avisaba por la mañana el aún líder José María Pina en Casares de las Hurdes. Dicho y hecho.
Lagunilla rompe la carrera
En Lagunilla, allí donde el Caja Rural-Alea puso fin a los últimos estertores de la gran fuga del día, el extremeño José Ramón Jiménez (Team Extremadura-Pebetero) dio continuidad a una aceleración del jersey amarillo José María Pina y se marchó en solitario. Jiménez, tercero en la general provisional, ya había coronado en primer lugar El Robledo, movimiento con el que cimentó su triunfo definitivo en la clasificación de la montaña.
El corredor extremeño llegó a disponer de 42 segundos y se lanzó a por todas en el revirado descenso de Lagunilla, perseguido por una veintena de ciclistas entre los que el Cortizo tenía una presencia notable. La formación gallega volvió a situar muchas fichas sobre el tablero para jugar tácticamente en una fase de carrera decisiva, con la general todavía abierta y algunas bonificaciones en juego.
En el terreno posterior, Jiménez fue alcanzado por el burgalés Óscar Fuentes y se produjo un nuevo reagrupamiento en la cabeza de carrera. A la edición 2026 de la ronda extremeña le restaban 40 kilómetros y todo seguía abierto. Pero Fuentes volvió a destacarse en solitario y, poco después, su compañero Maksym Bilyi llegó desde atrás para alimentar un movimiento que terminó siendo definitivo.
El golpe definitivo del Cortizo
En la persecución pesaron más las dudas del grupo donde todavía viajaba el líder Pina que el desgaste de la pareja cabecera en las subidas a Casas del Monte, Gargantilla y otros repechos de una parte final nada sencilla de gestionar. Fuentes y Bilyi entraron en los últimos diez kilómetros, también plagados de emboscadas orográficas, con una treintena de segundos de ventaja.
Por detrás, Mario Cordero y otro Cortizo, Samuel Fajardo, abandonaron la dinámica de un grupo perseguidor tendente al parón. Cordero, ciclista con vinculación a Extremadura en su etapa júnior, buscaba asegurar el podio y definir en qué cajón podía terminar. A un kilómetro de meta, el dúo cabecero aún conservaba 23 segundos. La general siempre estuvo delante.
Bilyi ganó la etapa en Baños de Montemayor, Fuentes aseguró la general y Fajardo, en la llegada, cogió por si acaso la última bonificación para concretar el triplete del Cortizo en la etapa final. La escuadra gallega cerró así una actuación redonda, con Óscar Fuentes en lo más alto del podio final y Maksym Bilyi como segundo clasificado.
Raúl Martín, quinto
El podio de la Vuelta quedó formado por Óscar Fuentes, Maksym Bilyi y Mario Cordero, mientras que el cacereño Raúl Martín terminó quinto en la clasificación final. La carrera cerró también sus clasificaciones secundarias con José María Pina (Cortizo) como ganador de la regularidad, José Ramón Jiménez (Team Extremadura-Pebetero) como vencedor de la montaña, Aimar Alarcia (Telco-On Clima Oses) como ganador de los sprints especiales y Raúl Fuentes (Finisher) como mejor extremeño.
El Cortizo fue, además, el mejor equipo de la ronda y Óscar Fuentes se llevó también la clasificación sub-23, redondeando una edición marcada por el dominio táctico de la estructura gallega y por una etapa reina que terminó confirmando todas las alternativas abiertas en los días anteriores.
Óscar Fuentes: «Ha sido una victoria del trabajo en equipo»
Óscar Fuentes, ganador de la general de la Vuelta a Extremadura 2026, se mostró feliz por su triunfo y especialmente agradecido al trabajo de sus compañeros en el Cortizo, equipo dirigido en tierras extremeñas por el exprofesional gallego Marcos Serrano. El burgalés resumió su victoria con una idea clara: «Una victoria del trabajo en equipo».
«Ganar siempre es difícil, rematar es muy complicado, pero el equipo ha estado en muchos frentes, con un trabajo compartido, y así desde luego todo es mucho más fácil», explicó Fuentes tras cerrar la ronda extremeña en lo más alto del podio. El ciclista del Cortizo fue el gran beneficiado de una actuación colectiva que también llevó a Maksym Bilyi al segundo puesto de la general.
El burgalés, de 21 años, valoró este triunfo como un paso importante en su camino hacia el profesionalismo. «Ganar una carrera como Extremadura desde luego ayuda mucho. Ganar una carrera siempre es complicado. Es difícil no fallar algún día en una carrera por etapas. Aquí se ha podido dar y, mira, he podido conseguirlo. Claramente, por supuesto, ha sido gracias al trabajo del equipo», señaló.
Un triunfo de madurez
Fuentes, nacido en Burgos en 2004, es hermano pequeño de Ángel Fuentes, exciclista profesional que compitió durante más de seis temporadas en el proyecto Burgos-BH. Óscar afronta su segunda campaña en el Cortizo después de dos temporadas en el Gomur cántabro y de una etapa final como juvenil en el proyecto Alimco-Campagnolo de Vitoria.
El ganador de la Vuelta destacó la superioridad colectiva de su equipo durante toda la prueba. «Desde el principio de esta vuelta se ha visto que teníamos un plantel muy fuerte. Hemos estado siempre en todos los cortes o en todos los movimientos importantes, y en muchos con bastante representación», explicó.
Para Fuentes, la forma de correr del Cortizo condicionó también el comportamiento del resto de rivales. «De alguna forma, con nuestra forma de correr hemos hecho trabajar más a todos los equipos que lo que al final hemos tenido que trabajar nosotros. Hemos sido los más fuertes», afirmó el burgalés, que además de la general absoluta también se llevó la clasificación sub-23.
El sello de Marcos Serrano
Marcos Serrano, director del Cortizo y antiguo corredor de la estructura ONCE de Manolo Saiz, subrayó el valor del trabajo colectivo en una carrera que el equipo había señalado como objetivo. «Teníamos un objetivo claro en esta carrera, sobre todo después de un cierre de Copa de España que no se nos dio como queríamos», explicó.
El técnico gallego destacó la capacidad del grupo para adaptarse a la carrera y convertir cada escenario en una oportunidad. «Siempre hemos creído en nosotros. Este equipo está acostumbrado al trabajo colectivo, es capaz de sacar lo positivo de ir a la contra en la evolución de la carrera. Y actuaciones como esta son cosas que salen solas, de forma automática», apuntó.
El dominio del Cortizo quedó reflejado también en el segundo puesto de la general de Maksym Bilyi, ganador de la última etapa en Baños de Montemayor. El ucraniano valoró especialmente el impulso anímico que le deja su triunfo parcial: «Sobre todo me da mucha confianza para el resto de la temporada, queda aún mucha competición».
Cordero completa el podio
El tercer puesto final fue para el andaluz Mario Cordero, del Finisher, que también se mostró satisfecho con el resultado. Cordero mantiene un fuerte vínculo con Extremadura tras su paso por la estructura Electromercantil-GR100 de Plasencia en la categoría júnior.
A sus 18 años, el corredor afronta su primera campaña en la categoría sub-23 y cerró la ronda extremeña con un podio de mucho valor. «No soy extremeño, pero me siento muy identificado con esta tierra, sobre todo por mis temporadas como juvenil aquí», explicó.
Cordero reconoció además la dureza de la carrera y la necesidad de arriesgar en el tramo decisivo. «La Vuelta a Extremadura en general ha sido una carrera muy dura. De cara al final tenía que jugar mis bazas, me quedaba una bala y he decidido jugármela», concluyó el andaluz.
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