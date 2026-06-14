El Príncipe Felipe, en la temporada de sus 50 años de historia y un Cacereño al alza

El estadio Príncipe Felipe encara con una buena perspectiva la temporada en la que cumplirá 50 años. El recinto del Cacereño fue inaugurado el 26 de marzo de 1977 y alcanzará el medio siglo de vida durante el próximo curso, una fecha redonda para un campo que ha acompañado buena parte de la historia reciente del decano del fútbol extremeño. Lo hará, además, en una situación muy distinta a la que arrastró durante décadas: libre ya de las cargas que condicionaban su uso desde el convenio firmado en los años 70, cuando fue construido. De Ángel Sánchez a Alfonso Canal. De Antonio Martínez Doblas a Carlos Ordóñez. Muchos goles. Muchos sinsabores y, últimamente, más alegrías que tristezas.

El nombre del estadio remite a aquel Príncipe Felipe que acabaría siendo Rey de España, aunque con una curiosidad que forma parte de la intrahistoria del recinto: Felipe VI nunca ha estado en el campo que lleva su antiguo título. El Príncipe Felipe ha sido, sobre todo, la casa del Cacereño y uno de los espacios más reconocibles del deporte cacereño.

No es un detalle menor. El Príncipe Felipe es una rareza dentro del fútbol extremeño y casi nacional para clubs del perfil del Cacereño. Entre los de la región, es el único estadio que no es municipal. Esa singularidad concede a la entidad una autonomía poco frecuente, pero también le impone una responsabilidad económica considerable.

Es un clásico recurrir a ello. cada año, el mantenimiento del recinto supone más de 200.000 euros para el club, una cifra que ayuda a explicar la importancia de disponer de margen para explotar mejor sus instalaciones y generar nuevos recursos. Tener casa propia es una seña de identidad, pero también una carga constante para una entidad que compite en un fútbol cada vez más exigente.

La osadía de levantar una casa propia

La singularidad del Príncipe Felipe viene de su propio origen. Su construcción, entre 1974 y 1977, fue una aventura poco común incluso vista con la perspectiva actual. Hace diez años, en el 40 aniversario del campo, Alfonso Canal Macías, presidente del Cacereño durante aquella etapa decisiva, recordaba en este diario cómo se gestó una obra que hoy sigue marcando la identidad del club.

La idea partió de Ángel Sánchez, entonces presidente del Cacereño, en un momento en el que el equipo jugaba en la Ciudad Deportiva y no se sentía cómodo allí. Canal lo resumía con claridad: el campo era un problema y el club necesitaba una casa propia. La operación, que hoy parece casi impensable para una entidad de este perfil, fue recibida entonces como una explosión de ilusión en la ciudad. “La idea revolucionó Cáceres”, recordaba el protagonista.

También hablaba de aquello como una “temeridad” y una “osadía”. El Cacereño no tenía prácticamente nada, pero sí una necesidad y un respaldo social que empujaron el proyecto. El ayuntamiento no podía construir el estadio, aunque sí facilitó los terrenos mediante una subasta pública. Fueron 53.000 metros cuadrados adquiridos por 1,2 millones de pesetas, una cantidad que se pagó con el traspaso de Mori al Celta. El delantero y Manuel Sánchez Delgado, 'Manolo', son los futbolistas más destacados de la historia del club que han pisado ese césped.

El proyecto echó a andar con un diseño de Pepe Ulecia y con un primer crédito de la Caja de Ahorros de Cáceres de 20 millones de pesetas. A los cerca de 4.000 socios que llegó a tener el club se les pidió además un pago extraordinario de 5.000 pesetas, porque eran los únicos ingresos adicionales a los que podía acudir la entidad.

El coste final del recinto se aproximó a los 100 millones de pesetas. La cifra desbordó las previsiones iniciales y acabó obligando a la propia Caja de Ahorros a completar la financiación. Años después, la entidad también impulsaría la iluminación artificial, que no se instaló hasta 1981, cuatro años después de la inauguración oficial.

El estadio nació, además, con una de sus señas arquitectónicas más reconocibles: la visera de tribuna. La idea inicial era más modesta, pero el proyecto creció hasta la estructura definitiva, con sus pináculos de hormigón y vidrieras. Canal recordaba que fue Emilio González Zamora quien propuso la solución que finalmente se ejecutó, con una lámina de apenas diez centímetros de espesor que supuso una innovación técnica notable para la época.

Un proyecto que nació incompleto

El Príncipe Felipe, sin embargo, no llegó a completarse como estaba previsto. El proyecto original contemplaba un estadio con mayor capacidad, gradas en los fondos y un entorno con instalaciones para los socios, como piscinas y canchas deportivas. El dinero se agotó antes. “Llegamos hasta donde pudimos llegar”, admitía Canal, que incluso recordaba que los vestuarios no quedaron rematados como se pretendía.

Aquella limitación inicial explica también parte de la historia posterior del recinto: un campo sólido, reconocible y singular, pero siempre necesitado de inversiones para completar, adaptar o modernizar lo que no pudo hacerse entonces. Aun así, Canal defendía el valor de aquella obra como un esfuerzo colectivo: fue, decía, el fruto de un grupo de gente joven que tiró hacia adelante con el respaldo de Cáceres.

Ese carácter de estadio propio condicionó durante décadas la vida del club. El cambio administrativo aprobado hace cuatro años por el pleno del Ayuntamiento de Cáceres marcó por eso un punto de inflexión. La liberación de las cargas permitió al Cacereño disponer de su estadio con mayor libertad y plantear una explotación más ambiciosa del recinto. No se trataba solo de una cuestión patrimonial. Para la entidad era también una vía para reforzar su viabilidad económica y proyectar el Príncipe Felipe como un espacio con capacidad para generar ingresos más allá de los partidos.

El acuerdo municipal salió adelante con un amplio respaldo político. Votaron a favor PP, PSOE, Ciudadanos y los concejales no adscritos, mientras que Unidas Podemos se posicionó en contra al expresar dudas sobre la legalidad del expediente. El gobierno local defendió entonces que los informes presentados por el club acreditaban el interés público del proyecto. La operación abría la puerta a que el decano del fútbol extremeño pudiera mirar más allá del día a día competitivo y pensar en el estadio como una instalación estratégica para la ciudad.

Un estadio que ya mira más allá del fútbol

Cuatro años después, aquella decisión adquiere un nuevo significado. El Príncipe Felipe no solo se aproxima a su 50 aniversario, sino que lo hace inmerso en un proceso de transformación progresiva. La pasada temporada ya se acometió una actuación de gran impacto con la instalación de un nuevo césped, una mejora que ha elevado de forma notable la calidad del recinto y ha cambiado la imagen del campo. La renovación del terreno de juego ha sido uno de los pasos más visibles en esa modernización.

A esa actuación se sumó también la construcción de la Grada Diputación, destinada a reforzar la capacidad y la presencia del campo en los días de partido. Ahora, el siguiente paso se centrará en la zona de Preferencia, donde se estudia y gestiona ya la instalación de una cubierta que protegerá el espacio al que se trasladarán las cabinas de prensa.

Esa será, previsiblemente, la actuación estrella de la próxima temporada del club que preside Carlos Ordóñez. La intención es que pueda estar lista antes del inicio de la Liga, dentro de una nueva fase de mejora del estadio. El traslado de las cabinas permitirá además habilitar más espacio en la tribuna principal para palcos VIP, una vía con la que el club espera obtener nuevos réditos económicos en la explotación del recinto.

De las excepciones a una nueva posibilidad

La apertura del estadio a usos no deportivos es ya una realidad. En el pasado hubo precedentes puntuales, como el concierto de Dire Straits celebrado en 1992. También lo recordaba Alfonso Canal cuando, cuatro décadas después de la inauguración, apuntaba que por el Príncipe Felipe habían pasado cosas singulares y que faltaban ideas para obtener rendimiento más allá del deporte.

La diferencia ahora es sustancial: ya no se trata de excepciones aisladas, sino de una posibilidad real para incorporar actividades de otro tipo de forma más natural. Esta misma semana pasada, el Príncipe Felipe acogió una jornada promovida por Eléctricas Pitarch, un ejemplo reciente de esa nueva etapa en la que el estadio puede servir también como punto de encuentro empresarial, social o institucional. El campo del Cacereño empieza así a ampliar su papel dentro de la ciudad: sigue siendo un recinto deportivo, pero ya no está limitado únicamente al fútbol.

El Príncipe Felipe ha sido durante décadas mucho más que el campo del Cacereño. Ha vivido ascensos, eliminatorias, tardes de ilusión, decepciones y jornadas que forman parte de la memoria sentimental del fútbol cacereño. Su ubicación, su nombre y su vínculo con el club lo han convertido en una referencia deportiva de la ciudad.

Un proyecto de más alcance

Pero el aniversario llega también con la mirada puesta en lo que puede venir. Cuando el club defendió ante el ayuntamiento el levantamiento de las cargas, lo hizo ligado a un proyecto de mayor alcance. La entidad aspiraba a sanear su economía y a sentar las bases de un complejo más amplio, con la posibilidad de sumar nuevos usos e instalaciones complementarias. Entre las ideas que se pusieron sobre la mesa figuraban un recinto multiusos y la ampliación del entorno deportivo con equipamientos como un pabellón, una piscina o una residencia para deportistas.

Aquellas aspiraciones conectan, de alguna manera, con el proyecto incompleto de los años 70, cuando ya se imaginaba un entorno deportivo más amplio alrededor del estadio. La liberación de las cargas era la condición previa para poder avanzar en esa dirección. Sin ella, el campo seguía atado a un marco jurídico heredado de otra época. Con ella, el club ganaba margen para decidir, invertir, negociar y transformar.

El reto, camino del medio siglo, consiste en equilibrar memoria y modernización. El Príncipe Felipe es un estadio con historia, pero también una instalación que exige una inversión constante. Mantenerlo cuesta más de 200.000 euros cada año, una carga que el Cacereño asume por ser propietario de su casa. Esa condición lo diferencia del resto de clubes históricos extremeños y lo sitúa también como una excepción poco habitual en el fútbol nacional para entidades de dimensión similar.

La renovación del césped, la Grada Diputación, la futura cubierta de Preferencia, la reordenación de espacios, la creación de palcos y la apertura a actividades que van más allá del deporte responden a una misma lógica: convertir el campo en un activo más sólido para el Cacereño y en un equipamiento con mayor aprovechamiento para la ciudad.

Medio siglo y mucho campo por delante

En la temporada de su 50 aniversario, el estadio ya no mirará solo hacia atrás. Lo hará también hacia una etapa en la que el fútbol, la gestión patrimonial, la explotación comercial y los nuevos usos caminan juntos. El viejo recinto inaugurado el 26 de marzo de 1977 encara su madurez liberado de las cargas que lo condicionaban, con un césped renovado que ha mejorado su imagen y con obras que buscan prepararlo para el futuro.

El Príncipe Felipe se prepara para cumplir medio siglo. Y lo hace, quizá por primera vez en mucho tiempo, con la sensación de que su historia aún tiene mucho campo por delante.