Guadiana y Quintana ascienden a Tercera Federación

Guadiana y Quintana de la Serena tendrán equipo en Tercera Federación la próxima temporada. El Guadiana venció 1-0 al Olympic Peleño (en la ida ganó además 1-2) y pese a perder con el Castuera (0-1) el Quintana hizo buena su ventaja en la ida cuando ganó 1-3.

Semifinales con efecto de finales esta temporada en la fase de ascenso desde la Primera División Extremeña Liga Alma. Los ganadores ascienden a Tercera Federación dejando sin carácter decisivo el duelo final que otras temporadas establecía un tercer ascenso a Tercera Federación.

Y es que los ganadores de las eliminatorias decididas este domingo se unen a los dos equipos ya ascendidos: Plasencia y Zafra, que precisamente derrotaron a Guadiana y Quintana respectivamente en los cruces entre campeones de grupo (los cuatro campeones han subido). Todavía podría haber un quinto ascendido a Tercera Federación; como no ha habido arrastres desde superior categoría, si el Badajoz sube a Segunda Federación quedaría otra plaza libre en el grupo XIV que ocuparía el Castuera . De momento, las plazas del grupo extremeño de Tercera que dejaron libres el ascenso del Don Benito y el descenso de Diocesano, Montehermoso y Calamonte ya tienen nuevos ocupantes.

Y además en Talayuela se vivió de forma especial la eliminatoria ganada por el Quintana. El ascenso de este equipo lleva a los talayuelanos a la Copa del Rey. Una plaza en la eliminatoria previa le correspondía al campeón de la Copa de Extremadura, que fue el Plasencia, salvo que ascendiera a Tercera. De esta forma el Plasencia dejó su clasificación copera para el Quintana y este a su vez al Talayuela que jugará la próxima temporada la eliminatoria previa de la Copa del Rey.

El Guadiana también ganó la vuelta

El resultado final de Guadiana 1-Olympic Peleño 0 se sumó al 1-2 de la ida para confirmar el balance favorable al Guadiana que vuelve a Tercera. No hubo goles en el primer periodo; el tanto que rompía el empate llegó en el minuto seis de la reanudación al transformar Romero un penalti a favor del equipo local. Posteriormente llegaron los incidentes entre aficionados que obligaron al árbitro a suspender el partido durante unos minutos, en concreto casi durante un cuarto de hora. Emoción hasta el final porque el equipo local terminó con nueve jugadores, tras dos expulsiones. Finalmente el Guadiana vuelve a ascender, en su caso veinticuatro años después.

Previamente, el Guadiana,por el Plasencia en la Ronda de Campeones (2-1 y 2-4), había eliminado al Hernán Cortes, mientras que el Olympic Peleño dejó atrás a Lobón y a La Estrella.

Insuficiente victoria del Castuera

En este partido de vuelta: Quintana 0-Castuera 1 y 3-2 en el global por lo que asciende el cuadro de Quintana de la Serena que vuelve a Tercera tras un largo periodo de ausencia que ha durado 43 años.

Tampoco hubo goles en el primer tiempo de este partido y, en este caso, el tanto que abría el marcador fue favorable al equipo visitante. Leyton, en el minuto 64, adelantó al Castuera reduciendo la ventaja global en la eliminatoria que favorecía a los de Quintana de la Serena que ganaron 1-3 en la ida. Y también hubo un incidente reseñable en este duelo: en la primera parte se suspendió durante varios minutos el juego para que fuera atendido un futbolista visitante.

Tras caer en la Ronda de Campeones contra el Zafra (1-0 y 1-1), el Quintana superó al Trujillo en cuartos de las eliminatoria a las que llegaron segundos, terceros y cuartos de grupo. Por su parte, el Castuera superó a Fuentes de Cantos y Sanvicenteño antes de este cruce y ahora esperará el beneficio que le daría el ascenso del Badajoz.