Cáceres 2026-27: Carbajal sigue en el banquillo y Parejo se perfila como director deportivo

Por fin se mueve el Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la configuración de su proyecto de cara a la temporada 2026-27. Tras unas semanas en las que el club se ha dedicado más a las reuniones con sus patronos públicos y privados, empiezan a estar más o menos claras las líneas maestras con las que se manejará en la tercera temporada consecutiva en Segunda FEB. De los dos principales ejes hay uno que ya es seguro, con la continuidad del técnico Jacinto Carbajal, y otro que se está cerrando estos días y que se espera llegue a buen puerto en breve: el fichaje de Luis Parejo como nuevo director deportivo, con funciones también de director general.

La renovación de Carbajal no es tal. En un dato que no se hizo público hace un año, cuando se anunció su ascenso a primer entrenador, el contrato que firmó entonces fue por dos temporadas. Así es que no ha habido mucho de lo que hablar: el Cáceres está contento con su labor, con una segunda vuelta brillante que sirvió para jugar los playoffs —el objetivo mínimo que se había puesto—, y le volverá a confiar las riendas. De él se elogia especialmente su laboriosidad y creciente conocimiento del mercado. Cuando consiguió que la plantilla tocase su partitura, los resultados saltaron a la vista, si bien se confiaba en presentar más batalla en la eliminatoria ante el Sant Antoni de Ibiza.

Jacinto Carbajal. / Jorge Valiente

El regreso de ‘Parex’

A su lado estará Parejo, salvo que se tuerzan las conversaciones. Se trata de un jugador fundamental en la historia del club, en el que permaneció durante siete temporadas, desde 2013 a 2020, batiendo récords como los de partidos jugados y puntos anotados. Los últimos años los ha pasado en el Morón, aunque bastante castigado por las lesiones. A los 37 años, es el motivo fundamental por el que ha decidido dar un paso al lado y pasar de la cancha a la gestión. Este mismo lunes anunció su retirada del baloncesto como presumible paso previo a su nombramiento como ejecutivo principal del equipo de la ciudad de Cáceres, con la que ha mantenido muchos vínculos desde su marcha.

De ‘Parex’ gusta precisamente su conocimiento de la ciudad, de la propia entidad y del mercado de Segunda FEB y competiciones similares, además de una nutrida formación laboral e incluso experiencia en otras actividades no relacionadas con el baloncesto. Se cree que puede dinamizar la inversión publicitaria que se capte, así como lograr rescatar a parte de los aficionados que han dejado de acudir a los partidos. El puesto había quedado vacante desde el trágico fallecimiento de Lorenzo Díaz ‘Chipi’ en abril.

La plantilla

Carbajal y Parejo, cuando se cierre el acuerdo con este último, se pondrán manos a la obra para hacer el equipo, en el que se pretende que haya una cierta continuidad respecto a la pasada campaña. No hay jugadores con contrato en vigor, pero sí es claro que piezas como Albert Lafuente, Matteo Strikker, Álex Mazaira o Luis García interesan. Lo que se considera un sueño prácticamente imposible es retener a Wildens Leveque, gran faro del último ejercicio en la posición de pívot y que se supone que tendrá ofertas mejores. Una gran duda es saber qué ocurrirá con Erikas Kalinicenko, que reapareció en marzo tras más de un año sin jugar por lesión.

En el Cáceres también se trabaja en aspectos fundamentales como reunir los requisitos para inscribirse en la competición e impulsar una nueva campaña de abonados. Es momento de arremangarse.