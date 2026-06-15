Carlota Martín y Marcos Romero se proclaman campeones de Extremadura júnior

Carlota Martín y Marcos Romero se han proclamado campeones de Extremadura en categoría júnior tras imponerse en las finales disputadas este domingo en el Club El Encinar. La competición contó con Víctor Rubio como juez árbitro y estuvo organizada por Top Slice Tennis Academy.

En el cuadro femenino, Carlota Martín revalidó el título por segundo año consecutivo después de superar en la final a Milena Antonio por 6-1 y 6-4. Martín había accedido al partido decisivo tras vencer en semifinales a Ana Chaves por 6-2 y 6-1, mientras que Antonio se clasificó al derrotar a África Hermida por 6-4 y 6-1.

Dominio en las finales

En categoría masculina, el campeonato contó con una destacada participación, con 10 jugadores en el cuadro. Guillermo Gómez fue el primer finalista tras acceder por WO, debido a que su rival, Francisco Javier González, disputa esta semana el Campeonato de España Cadete. En la otra semifinal, Marcos Romero se impuso a Alejandro Pozo por 6-2 y 6-1.

La final masculina, jugada en la mañana del domingo sobre pista rápida, fue para Marcos Romero, que venció a Guillermo Gómez por 6-0 y 6-1 para adjudicarse el campeonato.

Con estos resultados, Carlota Martín y Marcos Romero logran la clasificación para el Campeonato de España, que se celebrará en el Club de Tenis Reus Monterols, en Reus, Tarragona, del 10 al 16 de agosto.

El presidente de la Federación Extremeña de Tenis, Roberto Jiménez, fue el encargado de entregar los premios en material deportivo Head y los trofeos a los finalistas.