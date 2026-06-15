Pardo no continuará en el staff técnico del Extremadura

José Antonio Pardo no continuará en el Extremadura pa la nueva temporada en Primera Federación. El club azulgrana anunció este lunes que el valenciano no formará parte del staff técnico que está organizando David Rocha para la nueva temporada y cierra su segunda etapa en Almendralejo. En esta ocasión, dentro del CD Extremadura, Pardo ha sido jugador y técnico. Llegó en Tercera Federación, bajándose al barro, y siendo importante para devolver al equipo a Segunda Federación. Sin embargo, a inicios de esta temporada, Pardo no encontraba los minutos deseados y decidió colgar las botas, dejando su ficha a Rober Correa.

Como segundo entrenador, Pardo se amoldó muy bien a las necesidades tácticas que pedía David Rocha y el club lo ha considerado como muy importante en los esquemas azulgranas. Sin embargo, ambas partes han decidido separar caminos y ahora el valenciano es libre para proseguir su trayectoria deportiva a nivel técnico.