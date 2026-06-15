Raúl Beneit renueva y apunta a capitán del Mérida

El Mérida ha asegurado la continuidad de uno de sus futbolistas más importantes. Raúl Beneit seguirá una temporada más en el conjunto romano y afrontará así su cuarto curso en el club, al que llegó en el verano de 2023 procedente del Unionistas.

La renovación del gaditano adquiere además un valor simbólico tras la retirada de Felipe Alfonso, capitán emeritense durante los últimos años. El lateral derecho decidió colgar las botas al final de la presente temporada después de seis campañas en el Mérida y pasará ahora a desempeñar funciones dentro de la estructura deportiva del club como ‘team manager’.

Posible capitán

Con la salida de Felipe Alfonso del vestuario, Beneit aparece como uno de los candidatos naturales a asumir más peso dentro del grupo. No solo por su veteranía en la plantilla, sino también por su rendimiento y regularidad desde su llegada al Romano.

En sus tres temporadas como jugador emeritense, Beneit ha superado siempre la treintena de partidos y se ha convertido en una pieza importante para todos los entrenadores que ha tenido. Su polivalencia le ha permitido actuar tanto en posiciones interiores como en los costados, siempre con una notable capacidad de sacrificio, inteligencia táctica y criterio con balón.

Su primera temporada fue la de mayor participación en liga, con 34 partidos disputados, aunque también la más discreta en cifras ofensivas, ya que no logró marcar. Un curso después, en el histórico ejercicio en el que el Mérida disputó las eliminatorias de ascenso, Beneit dio un paso adelante. Fue uno de los pilares del equipo, con 32 encuentros de liga, los dos partidos del ‘playoff’, seis goles y dos asistencias.

En la campaña que acaba de terminar, el gaditano volvió a tener un papel relevante. Fue el tercer jugador de campo más utilizado de la plantilla y cerró el curso con un gol y una asistencia, manteniendo ese perfil de futbolista fiable y competitivo que tanto valoran los técnicos.

La continuidad de Beneit supone una buena noticia para el Mérida y para una afición que ya lo identifica como uno de los referentes actuales del equipo.