Fútbol. Segunda Federación
Raúl Castro refuerza la defensa del Don Benito
El defensa motrileño se convierte en el tercer fichaje del conjunto rojiblanco para la próxima temporada
David Frutos
El Don Benito continúa dando forma a su proyecto deportivo de cara a la próxima temporada con la incorporación de Raúl Castro, lateral derecho que destaca por su potencia física e intensidad defensiva.
Trayectoria
El joven defensa se formó en las categorías inferiores del Granada. Durante su etapa en el club nazarí llegó a disputar 25 encuentros en Primera Federación, acumulando experiencia en una categoría exigente pese a su juventud.
A sus 25 años, el nuevo jugador dombenitense cuenta además con una amplia trayectoria en Segunda Federación, competición en la que ha superado el centenar de partidos oficiales.
El nuevo lateral del Don Benito procede de la Sociedad Deportiva Ibiza, equipo en el que ha militado durante las dos últimas campañas.
Con su llegada, el cuerpo técnico rojiblanco suma su primera pieza para reforzar la parcela defensiva.
Nuevo proyecto
La incorporación de Raúl Castro confirma la apuesta del Don Benito por futbolistas con experiencia en la nueva categoría. El club calabazón sigue trabajando en la confección de una plantilla ambiciosa con la que afrontar con garantías los retos de la próxima temporada.
Tras los fichajes de Gorka Santamaría, Lorenzo Busi y ahora Raúl Castro, la dirección deportiva, liderada por Jorge Mendoza, continúa avanzando en la construcción de un equipo competitivo que ilusione a la afición rojiblanca.
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