FÚTBOL
El Real Madrid hace público el fichaje de Cucurella por seis temporadas
El lateral firma hasta 2032 y su traspaso ascenderá a 55 millones más un bonus que puede elevar el precio en cinco más
El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Marc Cucurella con un comunicado a horas del debut de la selección española de fútbol en el Mundial ante Cabo Verde. El comunicado es corto y se limita a informar que "el Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032".
El precio del traspaso, que no ha sido hecho público por los clubes, asciende a un montante de 55 millones de euros fijos más un bonus que podría sumar cinco 'kilos' más a la cifra final. La duración del contrato, seis temporadas, permitirá amortizar al Real Madrid el pago del fichaje y la ficha del futbolista con más flexibilidad, pero hay que recordar que de cara a efectos de límite salarial solo podrá dividir el coste en cuatro años.
Quinto fichaje blanco
Cucurella es el quinto fichaje cerrado por el Real Madrid este verano después de incorporar a José Mourinho como técnico, a los defensas Dumfries y Konaté, y al mediapunta portugués Bernardo Silva. De los cinco, solo este último está pendiente de ser anunciado, aunque el acuerdo ya ha sido cerrado por el club y el agente del jugador, Jorge Mendes, ya que Silva ha quedado libre tras cumplir su contrato con el Manchester City. La llegada del lateral criado en La Masia abre la puerta de salida a Fran García, Ferland Mendy (que se encuentra lesionado con un contratiempo de larga duración) e incluso se escuchan ofertas por Álvaro Carreras, que llegó el pasado verano del Benfica con un traspaso de 50 millones.
Suscríbete para seguir leyendo
- María Guardiola se entrega a la música de Alejandro Sanz en su concierto de Gijón
- La víctima del accidente de Torremejía es Carmela Rico, antigua profesora de Proa y esposa del exgerente del Cáceres CB Santos Chaso
- Muere en Cáceres a los 62 años Elena Martínez, la fotógrafa que buscó la belleza 'desde el poder de lo simple
- ¿Una piscina natural en La Ribera del Marco? La propuesta turística para reactivar el verano en Cáceres
- No todo es Medicina o Matemáticas: 47 titulaciones de la UEx no exigen nota de corte
- Los cazadores de tesoros Lucía y Juan regresan con un nuevo evento de antigüedades en Casar de Cáceres
- Fotogalería | Las imágenes de las cañas del sábado y el recinto ferial de Plasencia
- 24 horas trágicas en las carreteras de la región dejan dos muertos y trece heridos