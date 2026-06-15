Víctor Buenavida y Ángel Cárdeno, campeones en la segunda cita de las Karting Series

El karting volvió al circuito de Cáceres con 21 pilotos inscritos para disputar la segunda cita del campeonato. La jornada arrancó a primera hora de la mañana, como es habitual, con el objetivo de concentrar al máximo el programa de carreras.

El calor volvió a ser protagonista en Extremadura a mediados de junio. Ni siquiera el viento que soplaba consiguió suavizar una jornada exigente para los pilotos, que recurrieron a la ropa más ligera posible, con mangas y pantalones cortos. El casco, por reglamento, no admitía negociación.

Cárdeno se impone en más de 75 kilos

En la categoría de más de 75 kilos, Ángel Cárdeno se llevó la victoria tras imponerse en la primera carrera y marcar, además, el mejor tiempo del día en su categoría. Aunque en la segunda manga no pasó del sexto puesto, la suma de resultados y los dos puntos de la vuelta rápida en carrera le dieron el triunfo final.

Pablo Hernández subió un peldaño respecto al resultado conseguido en esta misma pista el pasado mes de abril y terminó segundo, después de lograr la victoria en la última carrera. Lo hizo con un margen amplio sobre Rodrigo Serrano, tercero tras firmar un segundo y un octavo puesto.

La cuarta plaza se resolvió por desempate entre Javier Velo y P. Ángel Gil, ambos con 17 puntos. El mejor tiempo de Velo en la crono decantó la posición a su favor, dejando a Gil quinto y relegando a Javier Sánchez a la sexta plaza.

Buenavida marca el mejor tiempo de la jornada

En la categoría de menos de 75 kilos, Víctor Manuel Buenavida fue el autor del mejor tiempo de la jornada, con 1:08.769, registro que sirvió de base para su triunfo. Buenavida sumó la victoria en la primera manga y un quinto puesto en la segunda.

Tras él acabó Daniel Contador, que se repuso de la última posición en la primera carrera con una victoria en la segunda manga. Empatado con él a 23 puntos, Cristina Márquez fue segunda en la manga 2, aunque su peor tiempo en la crono la dejó finalmente en la tercera posición del podio.

Aaron Casero, que llegaba como líder del campeonato, no pudo meterse esta vez entre los tres primeros y terminó cuarto. Aaron Conde volvió a demostrar regularidad en sus resultados y fue quinto, por delante de Darío Casero.

Ambiente familiar y próxima cita en Olivenza

La jornada dejó un muy buen ambiente durante todo el día, con varias parejas de hermanos en pista. El calor y las luchas propias de la competición se llevaron mejor entre amigos y familiares, en una cita que volvió a reunir a pilotos y aficionados alrededor del karting regional.

El campeonato volverá dentro de un mes, el próximo 12 de julio, con la segunda carrera en el circuito de Olivenza.