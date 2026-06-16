Alex Macías es el quinto fichaje del Extremadura

El Extremadura sigue apuntalando su equipo para su primer año en Primera Federación. El quinto fichaje del verano para los azulgranas es el de Alex Macías, lateral izquierdo de 24 años que llega procedente de la Deportivo Minera, el que ha sido rival del Extremadura por el ascenso hasta la última jornada.

El jugador natural de Medina de Sidonia (Cádiz) llega para cubrir una posición que no tenía jugador específico después de la salida de Tala, que ha firmado recientemente en el Orihuela.

Alex Macías es un jugador que sobresale por su contundencia defensiva, potente en el juego aéreo y con descaro para subir en su carril izquierdo. Fruto de ello ha sumado dos goles como lateral esta temporada.

Hay que recordar que el Extremadura también ha utilizado este año en esa posición a Carlos Cordero con un gran rendimiento, aunque las pretensiones del club azulgrana son las de tener a Cordero como central específico y firmar a otro lateral izquierdo sub23 que venga para pelear el puesto con Alex Macías.

Es el quinto fichaje de la temporada tras las incorporaciones de Iker Burgos, Alfonso Liceras, Yael Ballesteros y Sergi Molina.

Pretemporada

De otro lado, el Extremadura ya tiene confirmado el inicio de su pretemporada. Será el 13 de julio, día en el que se haga la primera jornada de pruebas médicas que durará dos días. El primer entrenamiento en la ciudad deportiva de Almendralejo se ha programado para el 15 de julio.

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También ha dado a conocer el club el calendario de partidos de verano que se jugará en su mayoría en tierras extremeñas. El Extremadura ha confirmado que su primer encuentro será el 25 de julio ante el Torremejía que dirige Willy, un ex azulgrana. El miércoles 29 de junio visitará el campo del Villafranca de Javi Pérez, otro ex azulgrana. Y el 1 de agosto jugará en Zafra ante el equipo de otro ex de la casa, Ángel Gutiérrez. El 8 de agosto lo hará en el campo del Don Benito, mientras que el plato fuerte del verano será un Extremadura-Recreativo de Huelva, el sábado 14 de agosto, en el estadio Francisco de la Hera. David Rocha quiere ocho partidos en esta pretemporada y falta por confirmar rivales los días 14 de agosto, 19 de agosto y 22 de agosto. n