Ávila: «La victoria es justa, pero la eliminatoria sigue abierta»

El Badajoz dio el primer paso hacia el ascenso a Segunda Federación tras imponerse por 2-1 al Cuarte en el Nuevo Vivero, aunque Miguel Ángel Ávila dejó claro al término del encuentro que la eliminatoria está lejos de decidirse. El técnico blanquinegro valoró positivamente el trabajo de sus futbolistas, reconoció el nivel mostrado por el conjunto aragonés y advirtió de que será necesario volver a competir al máximo en el partido de vuelta.

Ávila elogió a un rival que puso en muchos aprietos a los pacenses durante varias fases del encuentro. «Ha sido un buen partido de los dos equipos. Hemos jugado ante un gran rival», señaló. El entrenador explicó que el Cuarte logró generar dificultades especialmente en zonas interiores y destacó la capacidad de reacción de sus jugadores después de comenzar por detrás en el marcador. «Ellos han cambiado su estructura defensiva y nosotros hemos aprovechado el descanso para hacer retoques. Nos hemos sentido mejor en la segunda parte».

El preparador blanquinegro también destacó la influencia de los futbolistas que entraron desde el banquillo. «La entrada de Moyano, Manu, Bravo y Pablo le han dado aire y dinamismo al equipo», afirmó antes de considerar que «la victoria es justa». En ese sentido, calificó el tanto de Carlos Bravo como «un premio a la insistencia» y recordó que el trabajo colectivo fue determinante para remontar el encuentro.

La importancia del banquillo

Respecto al planteamiento táctico, Ávila explicó que el Badajoz asumió ciertos riesgos para contrarrestar las virtudes del rival. «Son un equipo al que le gusta atraer para poder filtrar por dentro y jugar con sus laterales», comentó. Además, consideró que en el segundo tiempo el desgaste físico favoreció a los suyos, aunque el Cuarte supo ralentizar el ritmo del choque en determinados momentos.

De cara al encuentro definitivo en tierras aragonesas, el entrenador insistió en que la ventaja es mínima y que no cabe la especulación. «Tendremos que salir a ganar en Cuarte. Si vamos con esa mentalidad, estaremos más cerca del objetivo». También mostró su confianza en la capacidad competitiva de la plantilla y recordó que «lo que prima es la eficacia y la contundencia en las áreas».

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Todo abierto

Por último, Ávila volvió a poner en valor la amplitud de recursos de su equipo. «Los cambios han entrado genial en el partido y demuestran lo importante que son todos los jugadores de esta plantilla», concluyó. La victoria permite al Badajoz viajar a Aragón con ventaja, pero el técnico blanquinegro insistió en que la eliminatoria sigue completamente abierta y que será necesario ofrecer una nueva versión competitiva para alcanzar el ansiado ascenso.