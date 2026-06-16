El Club Atletismo Badajoz logra en Durango la permanencia en Primera

Objetivo cumplido para el Maven-Club Atletismo Badajoz. La entidad pacense aseguró este fin de semana su continuidad en la Primera División del Campeonato de España de Clubes después de completar una destacada actuación en la final por la permanencia celebrada en Durango.

El equipo extremeño concluyó la competición en tercera posición con 99 puntos, solo por detrás de Super Amara BAT (114) y RC Celta (101), un resultado que le permite conservar la categoría y seguir formando parte de la segunda máxima competición del atletismo español por clubes.

La permanencia se cimentó en una actuación muy sólida y regular de todo el equipo, que volvió a demostrar su capacidad para competir frente a algunos de los clubes más potentes del panorama nacional.

Cuatro victorias para liderar la permanencia

Entre los resultados más destacados sobresalen los triunfos de Javier Cienfuegos en lanzamiento de martillo, donde alcanzó una marca de 58,09 metros; David García Zurita en los 400 metros lisos con un tiempo de 46.59; Jorge Hernández en los 100 metros lisos con 10.50; y Ángel Romero en salto con pértiga tras superar los 4,86 metros.

A estos primeros puestos se sumaron actuaciones decisivas que permitieron al conjunto pacense sumar puntos clave en la clasificación general. Los relevos 4x100 y 4x400 finalizaron en segunda posición, mientras que Arturo Armisén, en los 110 metros vallas, y Abel Sánchez, en triple salto, también lograron importantes subcampeonatos.

La aportación colectiva volvió a ser una de las grandes fortalezas del Club Atletismo Badajoz. Los terceros puestos de Pablo Sanz en los 5.000 metros marcha y Álex Rodríguez en salto de altura, junto a las actuaciones del resto de integrantes del equipo en pruebas de velocidad, medio fondo, saltos y lanzamientos, permitieron consolidar una puntuación suficiente para asegurar la permanencia.

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Con este resultado, el conjunto pacense cierra con éxito uno de los grandes objetivos de la temporada y consolida su presencia en la élite del atletismo por clubes. La permanencia supone además un nuevo impulso para un proyecto que continúa creciendo y que seguirá representando al atletismo extremeño en Primera División durante la próxima campaña.