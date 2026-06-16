El deporte inclusivo se apodera de Cáceres

Cáceres volverá a convertirse en epicentro del deporte nacional con la celebración del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas FEDDI 2026, una cita que se desarrollará este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, y que reunirá en la ciudad a deportistas con discapacidad intelectual procedentes de toda España.

La competición incluirá las modalidades de atletismo, natación, baloncesto y fútbol sala, y se enmarca en el calendario de grandes eventos deportivos que acoge la ciudad durante el año en el que ostenta la Capitalidad Europea del Deporte.

El campeonato está concebido como una competición de Nivel I, la categoría más alta de participación dentro de la federación, y reunirá a selecciones autonómicas en pruebas individuales y deportes colectivos. En atletismo y natación se exigirán marcas mínimas, mientras que en baloncesto y fútbol sala la participación se estructurará en función del número de equipos inscritos.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, presentó el campeonato y destacó que se trata de «una competición de enorme importancia» que encaja en el modelo de ciudad deportiva, inclusiva y accesible que el Ayuntamiento quiere impulsar.

Rodríguez subrayó que el objetivo del equipo de Gobierno no pasa únicamente por atraer grandes competiciones, sino también por garantizar que el deporte llegue a todas las personas, sin barreras y con igualdad de oportunidades.

Cuatro sedes

El campeonato contará con cuatro sedes en Cáceres. El Centro de Tecnificación Deportiva Ciudad de Cáceres albergará las pruebas de atletismo y natación; el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres será escenario de las competiciones de baloncesto; mientras que los pabellones Juan Serrano Macayo y Teodoro Casado acogerán los encuentros de fútbol sala.

La competición arrancará el viernes con pruebas de natación, baloncesto y fútbol sala por la mañana, y atletismo, baloncesto y fútbol sala por la tarde. El sábado continuará con el mismo esquema, mientras que el domingo se celebrarán las últimas competiciones de baloncesto y fútbol sala, además de la entrega de premios y la ceremonia de clausura.

Noelia Rodríguez incidió en que este campeonato es «una muestra clara de que Cáceres entiende el deporte como una herramienta de cohesión social, integración y transformación». La concejala añadió que tan importante como organizar grandes eventos es hacerlo poniendo el foco en los valores que transmite el deporte.

La edil agradeció el trabajo de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), la Federación Extremeña y todas las entidades colaboradoras que hacen posible esta cita, y animó a la ciudadanía a asistir y respaldar a los deportistas.

«Cáceres está demostrando este año que tiene capacidad para ser referencia deportiva, pero también para ser referencia en inclusión. Y eso es algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos», concluyó Rodríguez.