Fútbol. Primera Federación Femenina
Ernesto Sánchez seguirá al frente del Cacereño Femenino
El técnico cumplirá su decimocuarta campaña en el club tras renovar para la temporada 2026/2027
El Cacereño Femenino confirmó este martes la continuidad de Ernesto Sánchez como entrenador del primer equipo para la temporada 2026/2027. El técnico cacereño renueva su compromiso con la entidad y cumplirá así su decimocuarta temporada vinculado al club.
La renovación garantiza la continuidad de uno de los nombres propios del proyecto deportivo del Cacereño Femenino, con el que Ernesto Sánchez ha sido parte fundamental del crecimiento del equipo durante los últimos años.
Satisfacción
Tras confirmarse su continuidad, el entrenador quiso lanzar un mensaje de compromiso y ambición de cara al futuro: «Sigamos haciendo historia, compitiendo con nuestras armas, siendo fieles a nuestros principios, marcando el camino a las nuevas generaciones. Junt@s siempre», escribió en X.
Con esta renovación, el Cacereño Femenino apuesta por la estabilidad en el banquillo y por mantener una línea de trabajo que seguirá teniendo a Ernesto Sánchez como referencia principal en una nueva temporada para el conjunto verdiblanco.
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