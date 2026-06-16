El ex blanquinegro Bubista sorprende a España

La historia del fútbol suele guardar un amplio capítulo para los protagonistas más inesperados. Uno de ellos fue este lunes Pedro Leitão Brito, conocido futbolísticamente como Bubista, exjugador del Badajoz y actual seleccionador de Cabo Verde. El técnico caboverdiano dirigió a su selección en el histórico empate sin goles frente a España en el debut mundialista del combinado africano, un resultado que ya forma parte de la historia del deporte de su país.

La selección de Cabo Verde afrontaba su estreno en una Copa del Mundo como una de las grandes incógnitas del torneo. Sin experiencia previa en la competición y frente a una de las selecciones señaladas entre las favoritas para luchar por el título, el combinado africano consiguió resistir durante los noventa minutos y sumar el primer punto mundialista de su historia.

Detrás de ese crecimiento aparece la figura de Bubista. El técnico asumió el cargo de seleccionador nacional en 2020 después de varios años formando parte del cuerpo técnico del combinado caboverdiano. Desde entonces, ha liderado la etapa más exitosa del fútbol del archipiélago atlántico.

Bajo su dirección, Cabo Verde logró clasificarse para las Copas de África de 2021 y 2023, consolidándose entre las selecciones emergentes del continente. Especialmente destacado fue el papel desempeñado en la última edición del torneo, donde alcanzó los cuartos de final tras superar una exigente fase de grupos y competir de tú a tú frente a algunas de las potencias africanas.

Sin embargo, el gran salto llegó con la clasificación para el Mundial. La ampliación de la competición a 48 participantes abrió nuevas oportunidades para selecciones de menor tradición futbolística y Cabo Verde supo aprovecharlas. El conjunto africano completó una brillante fase de clasificación para obtener por primera vez un billete para la máxima cita del fútbol internacional.

Un viejo conocido del Nuevo Vivero

La trayectoria de Bubista guarda además un vínculo especial con Badajoz. El excentral formó parte de la plantilla blanquinegra durante la temporada 1995/96, cuando el club militaba en Segunda División.

Su paso por la entidad pacense fue breve, aunque llegó a disputar dos encuentros oficiales con la camiseta blanquinegra. Debutó en la jornada 36 de liga, participando durante los noventa minutos en la victoria por 0-3 frente al Getafe. Una semana después volvió a tener protagonismo en el triunfo del Badajoz ante Osasuna por 2-1, entrando al terreno de juego durante la segunda mitad.

Tras desarrollar gran parte de su carrera como futbolista en Portugal y Cabo Verde, Bubista colgó las botas en 2006 y comenzó una nueva etapa en los banquillos. Primero como ayudante y posteriormente como máximo responsable de la selección nacional, cargo desde el que ha impulsado la mayor transformación de la historia del fútbol caboverdiano.

Noticias relacionadas

El empate frente a España supone hasta ahora el momento más mediático de esa evolución. Para un país de poco más de medio millón de habitantes, convertirse en la nación más pequeña en participar en una fase final mundialista ya representaba un logro extraordinario. Lograr además puntuar en el debut frente a una potencia internacional multiplica la dimensión de la hazaña.