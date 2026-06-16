María Romero seguirá capitaneando al Miralvalle

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle seguirá contando una temporada más con una de sus grandes referencias. María Romero ha renovado su vinculación con el club placentino y continuará capitaneando al primer equipo en el nuevo curso en Liga Femenina 2.

La jugadora, formada en la cantera de Miralvalle, afrontará así su sexta temporada en categorías nacionales defendiendo la camiseta miralvallina. Su continuidad supone una noticia importante para el proyecto deportivo del club, que mantiene en la plantilla a una jugadora identificada plenamente con la entidad.

Canterana, capitana y referente

María Romero representa los valores que definen al Miralvalle: esfuerzo, sentimiento de pertenencia y dedicación. Su trayectoria la ha convertido en una referencia tanto dentro como fuera de la pista, además de en un ejemplo para las jugadoras más jóvenes de la cantera.

La capitana seguirá aportando experiencia, carácter competitivo y liderazgo al vestuario en una temporada en la que el conjunto placentino volverá a competir en Liga Femenina 2.

Tras hacerse oficial su renovación, María Romero mostró su ilusión por continuar en el club: «Después de una temporada complicada, tengo más ganas que nunca de seguir luchando por este club. Estoy muy ilusionada por continuar un año más y afrontar nuevos retos junto a mis compañeras. A nuestra afición solo puedo darle las gracias por haber estado siempre ahí y pedirle que siga acompañándonos, porque su apoyo es fundamental para nosotras».

Desde la entidad también destacan la importancia de mantener a una jugadora con tanto peso en la historia reciente del club. «María ha vivido muchas etapas dentro de Miralvalle y eso le permite entender como pocas jugadoras lo que representa este escudo. Su continuidad aporta estabilidad al proyecto y nos permite mantener una figura clave en la conexión entre la plantilla, la cantera y la afición», señalan desde el club.

Con esta renovación, el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle asegura la presencia de una de sus jugadoras más emblemáticas y da un paso más en la construcción del proyecto con el que competirá de nuevo en Liga Femenina 2, manteniendo su apuesta por el talento de casa.