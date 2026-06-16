El Maven-Club Atletismo Badajoz y el Capex aseguran su permanencia en Primera División

El atletismo extremeño seguirá contando con representación destacada en la Primera División del Campeonato de España de Clubes. El Maven-Club Atletismo Badajoz, en categoría masculina, y el Capex de Villafranca de los Barros, en categoría femenina, cumplieron este fin de semana sus grandes objetivos de la temporada al asegurar la permanencia en la segunda máxima categoría nacional.

El Maven-Club Atletismo Badajoz cumple en Durango

El conjunto pacense firmó una notable actuación en la final por la permanencia disputada en Durango, donde finalizó en tercera posición con 99 puntos. Ese resultado permite al Club Atletismo Badajoz continuar una temporada más en Primera División, después de una jornada marcada por la competitividad y el alto nivel de los clubes participantes.

La permanencia se apoyó en el gran rendimiento colectivo del equipo, que volvió a demostrar regularidad y capacidad competitiva. Entre las actuaciones más sobresalientes destacaron las victorias de Javier Cienfuegos, David García Zurita, Jorge Hernández y Ángel Romero.

También fueron fundamentales los segundos puestos conseguidos por los relevos 4x100 y 4x400, así como por Arturo Armisén en los 110 metros vallas y Abel Sánchez en triple salto. A ellos se sumaron los terceros puestos de Pablo Sanz en los 5.000 metros marcha y Álex Rodríguez en salto de altura, que aportaron puntos clave para consolidar el objetivo.

El Capex femenino, en Huesca. / Capex

El Capex se impone en Huesca

Por su parte, el Capex completó una actuación sobresaliente en la final por la permanencia femenina disputada en Huesca. Las atletas de Villafranca de los Barros no solo lograron salvar la categoría, sino que lo hicieron por la puerta grande, al proclamarse campeonas del encuentro y asegurar de forma matemática su continuidad en la Liga de Primera División.

El triunfo supone un premio de enorme valor para una plantilla que supo responder en el momento decisivo del calendario liguero. El bloque femenino del Capex demostró carácter, madurez y solvencia competitiva para refrendar el excelente trabajo que el club viene desarrollando en los últimos años.