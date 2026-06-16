Un misterio que no lo es en el Cáceres: Luis Parejo se confirma como nuevo 'hombre fuerte'

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha querido ponerle suspense al nombramiento de su nuevo hombre de los despachos, pero desde luego la jugada no le ha salido redonda. Será Luis Parejo, como adelantó este diario, aunque el club ha elegido una fórmula hasta ahora inédita en su historia. Resulta que ha convocado a los medios este miércoles, a las 12.00 horas, en la sede de Gefiscal, para presentar a «nuestro nuevo director general y deportivo», sin ofrecer el nombre. Tras confirmar lo que es ya un secreto a voces, Parejo expondrá algunas de sus ideas respecto a la gestión que quiere implantar en la entidad y recibirá la bendición pública del presidente, José Manuel Sánchez, y el resto de los directivos.

Oferta de Morón

Es el desenlace final a unas semanas de intensas conversaciones entre ambas partes. En principio, la intención de Parejo era seguir jugando, pero las lesiones que le han castigado durante los últimos años y su propia edad, 37 años, le han animado a cambiar de gremio, aunque no de mundillo. El Morón, donde ha militado desde la temporada 2021/2022 convirtiéndose en alguien muy querido por la hinchada, estaba interesado en retenerle ya fuese en la pista o en algún puesto similar al que va a tener en Cáceres. Tras considerar esa oferta, finalmente optó por regresar a Extremadura, donde conserva fuertes vínculos.

Tras el tira y afloja económico, finalmente ha habido acuerdo. El ya exjugador está muy ilusionado por estrenar una nueva faceta en su vida, aunque ya posee una formación académica y experiencia laboral que le facultan para afrontar el reto con garantías.

Sin duda está trabajando ya en los múltiples frentes abiertos que demanda su doble cargo. A nivel deportivo, en la construcción de la nueva plantilla codo con codo con el que será el entrenador, Jacinto Carbajal. Y en la parte organizativa, debe poner en pie un club que hasta ahora no ha encontrado sustituto a Lorenzo Díaz ‘Chipi’, su antecesor en el cargo y fallecido el pasado mes de abril. Curiosamente, ambos coincidieron hace unos años jugando varios torneos veraniegos de baloncesto 3x3 y habían cultivado una gran amistad. Ahora le tocará a Parejo continuar su labor.