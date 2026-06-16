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Fútbol. Regional

Pepe Cuevas, primer director deportivo del Sport Villanovense

El nuevo club de Villanueva de la Serena arranca su proyecto con la incorporación del exdirectivo del Club de Fútbol Villanovense, pieza clave en una etapa de éxitos deportivos

Pepe Cuevas

Pepe Cuevas / CD EBRO

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David Frutos

Villanueva de la Serena

El recién fundado Sport Villanovense ha dado su primer paso oficial en la construcción de su estructura deportiva con el anuncio de Pepe Cuevas como primer Director Deportivo del club.

La nueva entidad, creada en Villanueva de la Serena, surge con la intención de establecer un proyecto alternativo al de Club de Fútbol Villanovense, histórico representante del fútbol en la localidad serona, con la idea de abrir una nueva etapa deportiva en la ciudad.

Etapa en el Villanovense

Pepe Cuevas, natural de Villanueva de la Serena, regresa así al foco del fútbol local tras una etapa relevante en el propio Club de Fútbol Villanovense, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional. Durante su paso por la entidad, contribuyó a una etapa en la que el club serón consolidó su presencia en categorías nacionales.

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Primera piedra del proyecto

Su nombramiento supone la primera decisión estructural del Sport Villanovense, que comienza a perfilar su estructura jerárquica de cara al comienzo de campaña. Se trata de la primera piedra de un proyecto que aspira a crecer de forma progresiva dentro del panorama futbolístico regional.

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