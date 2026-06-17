El Cacereño supera ya los 1.500 abonados y alimenta su 'fe'

El Cacereño sigue sumando creyentes. El club verde ha comunicado este miércoles que ya son más de 1.500 los abonados para la temporada 2026-2027 dentro de la campaña ‘Nuestra religión. La Primera FE’, una iniciativa que ha arrancado con fuerza y que pretende mantener el pulso social alcanzado en el último curso.

Según los datos facilitados por la entidad, en los últimos seis días se han tramitado 600 abonos, de los que 243 corresponden a nuevas altas. La cifra confirma que la campaña no se sostiene únicamente sobre la renovación de socios, sino también sobre la incorporación de nuevos aficionados a un proyecto que quiere crecer dentro y fuera del campo.

Una campaña ligada al 50 aniversario

La campaña, abierta el pasado lunes 1 de junio, está marcada por un componente simbólico evidente: el 50 aniversario del estadio Príncipe Felipe, que se cumplirá en marzo de 2027. El club ha construido su mensaje en torno a la idea de la “religión” y la “fe” de la afición, con el objetivo de conservar y, si es posible, superar la masa social de la pasada temporada, situada por el presidente Carlos Ordóñez en torno a los 4.300 o 4.400 abonados reales, al margen de los niños de cantera.

Una de las grandes novedades está en la promoción para los abonados que consigan nuevas altas. Tal y como explicó Quini Corbacho, portavoz del club en la presentación de la campaña, el descuento será este año acumulable. Cada abonado podrá sumar el 50 por ciento del importe de los nuevos carnés que consiga, ya sean de adultos, jóvenes o niños, y aplicar después esa cantidad a la renovación de su propio abono. Ese dinero se incorporará al monedero virtual del abonado, junto a las cantidades que pudiera tener acumuladas por la liberación de su asiento durante la temporada anterior.

El club mantiene también la posibilidad de pagar a plazos todos los abonos superiores a 100 euros, tanto en la tienda como de forma online. Además, seguirá ofreciendo descuentos para distintos colectivos, entre ellos padres y madres de jugadores de cantera, personas con diversidad funcional, peñas oficiales y empresas.

La cubierta de Preferencia, obra principal

Pero la campaña no mira solo a la grada en términos de asistencia. También está vinculada a la mejora del Príncipe Felipe. La principal actuación prevista será la construcción de una cubierta en la grada de Preferencia, una obra que el presidente considera prioritaria y que ha relacionado con la subida de unos 30 euros en esa zona del estadio.

Ordóñez explicó que ya han comenzado los trabajos de topografía y los estudios técnicos, aunque el calendario dependerá de permisos, proyectos y trámites administrativos. Su intención es que para el primer partido de liga la cubierta esté terminada o, al menos, muy avanzada.

El dirigente reconoció que la actuación se venía estudiando desde hace dos años con distintas empresas y que los presupuestos iniciales oscilaban entre los 600.000 y los 900.000 euros, en función de si la estructura debía soportar placas solares o no. Ahora, el club tratará de ajustar el coste con una cubierta “más normalita”, pero funcional, capaz de proteger a los aficionados de la lluvia y del sol. El partido ante el Real Madrid Castilla, en el que parte de los socios de Preferencia no pudo disfrutar del encuentro en buenas condiciones por la lluvia, fue, según Ordóñez, “la gota que colmó el vaso”.

Dispuesto a escuchar

“De una manera o de otra sabía que tenía que hacerlo y era mi deber hacerlo”, señaló el presidente, que por ahora no cuenta con ayudas institucionales ni privadas para financiar la obra, aunque se mostró abierto a cualquier colaboración. “Me tiro al barro con mis posibilidades”, resumió.

En esa idea de crecimiento también encajan las nuevas obras previstas en la parte baja de Tribuna, donde el club quiere construir dos gimnasios: uno de pesas y otro de movilidad. Según Ordóñez, se trata de una petición vinculada al área física del equipo y de una inversión clave para mejorar el rendimiento. También se habilitarán más palcos vip, trasladándose las cabinas de prensa a la zona de Preferencia.

El Cacereño ha activado, por tanto, una campaña que mezcla sentimiento, necesidad y proyecto. Los primeros datos, con más de 1.500 abonados y 243 nuevas altas, indican que la afición ha vuelto a responder. Ahora el reto será comprobar hasta dónde llega esa fe verde y si el club consigue acercarse de nuevo a una masa social que la pasada temporada ya rozó los 4.400 abonados reales.