Doble reto para Luis Parejo en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad: el social y el deportivo

Luis Parejo vuelve a casa. Seis años después de su salida como jugador, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad recupera a una de sus figuras más reconocibles para situarlo en un papel central en la nueva etapa del club. El excapitán fue presentado en Gefiscal como nuevo director general y deportivo de la entidad, un cargo desde el que asumirá tanto la planificación de la plantilla como el impulso institucional y social de un proyecto que nace con una idea clara: reconstruir, competir y volver a ilusionar.

Tras ser recibido por el presidente, José Manuel Sánchez, abrió su intervención con un tono especialmente emotivo. Antes de hablar de mercado, objetivos o planificación deportiva, quiso acordarse de Lorenzo Díaz ‘Chipi’, anterior responsable deportivo del club, fallecido en abril. «Me gustaría que esté orgulloso de nosotros. Tu legado va a continuar», dijo. Admitió que alcanzar la altura de quien le precedió será difícil, pero aseguró que tratará de estar «lo más cerca» posible de ese legado.

Su regreso llega acompañado de una doble responsabilidad. Por un lado, la confección de un equipo competitivo. Por otro, la necesidad de recuperar masa social y volver a conectar con la ciudad. Lo condensó en dos metas sencillas, pero ambiciosas: «Traer mucha gente al pabellón y ganar muchos partidos».

Renovar el bloque

En el plano deportivo, la primera decisión ya está tomada: Jacinto Carbajal continuará como entrenador. El nuevo director general y deportivo confirmó que ambos ya están en contacto y trabajando en la planificación de la próxima temporada. La prioridad inmediata será analizar las renovaciones de varios jugadores de la campaña anterior, aunque admitió que no será sencillo retener a todos. «Hay jugadores que se han revalorizado y va a ser complicado, pero por lo menos queremos tener esa conversación», explicó.

Una de las ideas centrales del nuevo proyecto será evitar que el equipo tenga que empezar de cero cada verano, una realidad que el propio exjugador sufrió durante su etapa en Cáceres. «Teníamos que reinventarnos cada año», recordó. Por eso, una de sus primeras líneas de trabajo será dar «la máxima continuidad posible» a la plantilla y tratar de renovar a tres o cuatro jugadores del curso anterior antes de completar el grupo con fichajes.

La continuidad, defendió, no es solo una cuestión deportiva. También tiene un impacto directo en la relación entre el equipo y la afición. «Si vas cambiando ocho o diez jugadores cada temporada, la gente no se identifica con el equipo», señaló. Su intención es construir una base de jugadores que entiendan el proyecto y permitan generar una identidad reconocible.

Plantilla más extensa

También dejó claro el perfil de plantilla que busca. El Cáceres quiere un equipo más largo que el de la pasada temporada, con más recursos en la rotación y mayor conocimiento de la liga. El diagnóstico fue directo: el equipo anterior sufrió cuando el entrenador movía el banquillo y llegó al tramo final «con el agua al cuello físicamente». Por eso, considera fundamental incorporar jugadores que conozcan la competición y den estabilidad cuando descansen los titulares.

El ascenso apareció de nuevo en la comparecencia como horizonte, pero no como obligación inmediata. «Este año, desde luego, ojalá, pero no es un objetivo que tengamos tan a corto plazo», afirmó. La prioridad será ir «poco a poco», estar arriba y comprobar cómo evoluciona la temporada. Sí admitió, en cualquier caso, que le gustaría subir durante su etapa en el cargo, aunque prefiere plantearlo como una construcción progresiva.

Después de caer en cuartos, el primer paso debe ser mejorar el rendimiento competitivo y avanzar una ronda más. «Si hemos caído en cuartos, que caigamos en semifinales, y el año que viene ya nos veremos», señaló, antes de reconocer que el ascenso es «obviamente» uno de sus grandes objetivos.

La otra gran parcela de trabajo será social e institucional. El club quiere volver a atraer público al Multiusos, especialmente a las generaciones más jóvenes. Su nuevo responsable reconoció que la entidad conserva una afición fiel, marcada por quienes vivieron la etapa de ACB, pero entiende que esa memoria no basta para enganchar a nuevos seguidores. «La gente nueva no tiene ese arraigo», explicó. Por eso, considera prioritario trabajar para que ese público joven «se reenganche» al baloncesto.

El mercado

Aunque esa parte institucional tendrá recorrido más adelante, la urgencia actual está en el mercado. El Cáceres entra algo tarde respecto a otros rivales fuertes de la liga, que ya han empezado a moverse. Por eso, sus primeros días están centrados en hablar con jugadores, estudiar renovaciones, coordinarse con Carbajal y empezar a construir una plantilla acorde con la ambición del proyecto.

La llegada al cargo supone también el cierre definitivo de su etapa como jugador. «Tarde o temprano iba a llegar», explicó sobre su retirada. La propuesta del Cáceres, reconoció, facilitó ese paso. «Que se hayan acordado me hace muchísima ilusión», afirmó.

Ese duelo, sin embargo, será breve. Casi no tendrá tiempo para mirar atrás porque, desde el anuncio, vive pegado al teléfono y en contacto constante con el entrenador y la directiva. La transición de la pista a los despachos ya ha comenzado. Y lo hace, según sus propias palabras, sin alejarse de aquello que ha marcado su vida deportiva: «Sigo vinculado a la pelotita naranja».