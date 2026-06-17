España, Serbia, Francia y Alemania, cartel de lujo de basket sub-16 en Cáceres

Cáceres será escaparate del futuro del baloncesto europeo con un acento especialmente local. El Multiusos acogerá del 21 al 23 de julio el torneo internacional sub-16 masculino, una cita de preparación para el Europeo de la categoría que reunirá a España, Francia, Serbia y Alemania. Cuatro selecciones de primer nivel en una competición que, además de situar a la ciudad en el mapa del baloncesto de formación, tendrá un aliciente añadido: la presencia de Bruno León, jugador del Sagrado Corazón, entre los convocados por la selección española.

El torneo fue presentado en un acto en el que participaron Noelia Rodríguez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres; Pablo López, diputado provincial; Santi Amaro, director general de Deportes de la Junta de Extremadura; Jorge Santos, secretario general de la Federación Extremeña de Baloncesto, y Paco Redondo, ayudante de la selección absoluta y responsable de la coordinación de selecciones de la Federación Española de Baloncesto. Recordó varias veces sus orígenes extremeños, en concreto en la localidad pacense de Llera.

Redondo fue el encargado de poner en contexto el valor deportivo de la cita. Explicó que España acudirá con la generación de 2010, un grupo al que considera de gran proyección y que iniciará su preparación con una base de 16 jugadores. La lista oficial se dará a conocer este miércoles, pero el técnico quiso adelantar un nombre por su especial significado para la ciudad: «Va a tener una representación un jugador de Cáceres, como es Bruno León, del Sagrado, donde él será uno de los integrantes de esta selección».

Bruno León. / CB SAGRADO CORAZÓN

Bruno León, el acento local

La presencia del jugador cacereño convierte el torneo en algo más que una cita internacional. Para la Federación Española, subrayó Redondo, que un jugador de la ciudad anfitriona forme parte de la selección es también «un éxito para el baloncesto extremeño». El responsable federativo destacó que será una oportunidad para que Cáceres pueda ver en directo a uno de los suyos compitiendo con algunos de los talentos más prometedores de Europa.

El técnico recordó que la ciudad ya ha sido escenario del paso de futuras estrellas, como Luka Doncic, a quien él mismo entrenó en categorías de formación. Sin establecer comparaciones directas, sí apuntó que este tipo de torneos permiten descubrir jugadores que pueden marcar el futuro. En ese sentido, citó también la presencia en la selección española de Rhys Robinson, jugador de origen estadounidense que forma parte del trabajo coordinado con el Consejo Superior de Deportes, además de otros nombres como Pablo Mera o Sergio Palau.

«Creo que tenemos una selección bastante potente», señaló Redondo, aunque evitó cargar de presión al equipo. Aun así, defendió que la generación española de 2010 es «muy importante para el baloncesto español» y que varios de sus integrantes ya empiezan a despuntar y a tocar categorías superiores en sus clubes.

Cuatro potencias europeas

El nivel del torneo será máximo. Francia, Serbia y Alemania completan un cartel que, según Redondo, convierte la cita de Cáceres en el mejor torneo preparatorio que podrá verse este verano en Europa. «Francia, Serbia y España son tres selecciones que seguramente acaben en lo más alto del podio, sabiendo que Alemania es un equipo muy competitivo», afirmó. Serbia llegará, además, como actual campeona de Europa de la categoría, lo que eleva aún más el atractivo competitivo.

El calendario concentrará seis partidos en tres jornadas. El martes 21 de julio se abrirá el torneo con el Serbia-Francia, a las 17.30 horas, y el España-Alemania, a las 20.00. El miércoles 22 se disputarán el Francia-Alemania, a las 17.30, y el España-Serbia, a las 20.00. La competición se cerrará el jueves 23 con el Serbia-Alemania, a las 17.30, y el España-Francia, a las 20.00. La entrada será libre y gratuita.

Redondo explicó también el proceso que ha llevado el torneo a Cáceres. Admitió su arraigo personal con Extremadura, tierra que visita cada verano por sus vínculos familiares, pero insistió en que la decisión se ha apoyado sobre todo en las facilidades encontradas. «Albergar un evento de esta magnitud es gestionar viajes de todas las selecciones, hoteles, pabellón e instalaciones. Tiene cierto trabajo», señaló. En ese sentido, felicitó a la ciudad por el estado del Multiusos, que calificó como una instalación preparada para acoger eventos de cualquier categoría.

El peso del Multiusos

La condición de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte también ha sido un elemento relevante. Jorge Santos destacó que la Federación Extremeña quería estar presente en un año clave para la ciudad con una acción de impacto vinculada al baloncesto, y agradeció el apoyo de la Federación Española y de las instituciones. También puso en valor la climatización del Multiusos, una mejora que permitirá atraer eventos en meses tradicionalmente complicados por las altas temperaturas.

Noelia Rodríguez defendió que la cita refuerza la programación deportiva de la ciudad y su capacidad para acoger grandes acontecimientos. Pablo López incidió en la importancia de consolidar a Cáceres y Extremadura como destino de referencia para el deporte nacional e internacional. Santi Amaro, por su parte, subrayó la coordinación entre instituciones y la necesidad de contar con infraestructuras modernas, accesibles y preparadas para responder a eventos de máxima exigencia.